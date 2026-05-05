¡Casting abierto para la tercera temporada de 'The Floor'! Así puedes apuntarte

Ya está abierto el casting para participar en la tercera temporada de The Floor, el concurso de estrategia y conocimiento de La 1 presentado por Chenoa. Un formato de éxito internacional que ha triunfado en más de 30 países y que vuelve al prime time de La 1.

Esto es The Floor

100 concursantes y un tablero gigante dividido en 100 casillas. Cada participante defiende la categoría de conocimiento del territorio que ocupa. El objetivo es retar a tus vecinos, eliminar a los contrincantes, conquistar todo el tablero y ganar así los 100 000 euros de premio.

¿Quieres ser tú el ganador/a de su tercera temporada? ¡Apúntate al casting!