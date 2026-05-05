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¡Casting abierto para la tercera temporada de 'The Floor'! Así puedes apuntarte

¡Casting abierto para la tercera temporada de 'The Floor'! Así puedes apuntarte
¡Casting abierto para la tercera temporada de 'The Floor'! Así puedes apuntarte
RTVE Play

Ya está abierto el casting para participar en la tercera temporada de The Floor, el concurso de estrategia y conocimiento de La 1 presentado por Chenoa. Un formato de éxito internacional que ha triunfado en más de 30 países y que vuelve al prime time de La 1.

Esto es The Floor

100 concursantes y un tablero gigante dividido en 100 casillas. Cada participante defiende la categoría de conocimiento del territorio que ocupa. El objetivo es retar a tus vecinos, eliminar a los contrincantes, conquistar todo el tablero y ganar así los 100 000 euros de premio.

¿Quieres ser tú el ganador/a de su tercera temporada? ¡Apúntate al casting!

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