RTVE presenta un nuevo especial de 'La Casa de la Música' en el marco del 70º aniversario de Televisión Española

En 2026 Televisión Española cumple 70 años, siete décadas en las que han sonado millones de canciones de miles de artistas. RTVE rinde homenaje a ese legado y mira al futuro a través de un nuevo especial de ‘La Casa de la Música’. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias, incluirá a artistas consagrados y estrellas emergentes, y otras sorpresas. Momentos dignos de seguir formando parte de la joya del archivo audiovisual de RTVE.

‘La Casa de la Música’ se graba estos días en el Estudio 5 de Prado del Rey, que ha acogido este lunes la presentación. “Es una apuesta editorial por la música como promoción y como identidad. Queremos que sea un lugar donde convivan los diferentes estilos, que refleje el rico panorama de nuestro país”, afirma Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE. Ha destacado también que el día escogido para su estreno tiene “un significado especial en Europa (…) es el Día Internacional de la Convivencia por la Paz”.

María Eizaguirre, Eva Tovar, Jesús Vázquez, Ana María Bordás y César Vallejo

‘La Casa de la Música’ es una producción de RTVE en colaboración con Komodo, cuyo director de Contenidos, Juampi Cofre, también ha asistido a la presentación. En el acto, Eva Tovar, directora del especial, ha hablado de la importancia de recuperar a artistas y leyendas de nuestra música al mismo tiempo que se descubren nuevas bandas. “Tiene que ser un encuentro, una cita importante de varias generaciones donde se pueda disfrutar de la música con lo de ayer, con lo de hoy y recordando pequeños momentos de archivo”.

En esta línea, César Vallejo, asesor musical del programa, ha afirmado que uno de los puntos clave del especial es que “van a confluir artistas de todas las generaciones” y que “’La Casa de la Música’ es un concepto, no solo un programa”.

Jesús Vázquez ha asegurado sentirse feliz de ser el maestro de ceremonias de este especial, en el que habrá “momentos muy emocionantes, con artistas que se sienten muy cómodos actuando y charlando con nosotros”. El presentador ha puesto en valor la importancia de “la música de ayer, de hoy y de mañana. La música es importantísima porque une y salva las diferencias”.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha presentado el acto y ha destacado la importancia que ha tenido y tiene la música en la Corporación: “70 años con nuestros corazones latiendo por y para la música”.

Motor de la industria musical Con ‘La Casa de la Música’ RTVE sigue decidida a ser testigo e impulso de la música que está por venir, sin olvidar de dónde venimos. Por eso, Prado del Rey se convierte en un territorio invadido por figuras históricas, artistas consagrados y estrellas emergentes, todas ellas muy conocidas por el gran público. Llegan dispuestas a reclamar su lugar de la mejor forma que saben: poniendo en pie temas antológicos y propuestas actuales del panorama nacional e internacional. Jesús Vázquez será el anfitrión que guie a la audiencia en este recorrido a medida que se va encontrando con los artistas, algunos en plena actuación, y otros dispuestos a compartir sorprendentes momentos del Archivo RTVE. Jesús toma el relevo de míticos presentadores como José María Íñigo, Carlos Tena o Àngel Casas tras ponerse al frente el pasado mes de febrero de la quinta edición del Benidorm Fest. Artistas consagrados y emergentes de todos los estilos musicales El primer invitado será el aclamado Raphael. Su presencia en el escenario es muy simbólica, ya que es el artista que más actuaciones ha realizado en Televisión Española en sus 70 años de historia. El cantante demostrará que ha vuelto a los escenarios cargado de energía. Entre los artistas consagrados, figuras como Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun o Mónica Naranjo. También actuarán grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, sin olvidar a grandes conocidos por el gran público como Chanel o Guitarricadelafuente. Tampoco faltarán a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.

Una iniciativa transversal ‘La Casa de la Música’ es una iniciativa a largo plazo que irá acompañada de programas, series, monográficos y documentales que expongan el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando su compromiso con el talento, la diversidad y la innovación. La música ha sido siempre uno de los pilares de RTVE, y Televisión Española ha sido durante 70 años el escaparate donde miles de artistas se han dado a conocer, sobre todo en la época en la que no existían las plataformas de streaming. ‘La Casa de la Música’ surge para mantener vivo ese legado y poner en valor temas del pasado junto a canciones actuales.