RTVE inicia la grabación de un nuevo especial de 'La Casa de la Música'
- Jesús Vázquez presentará el programa, que se estrenará próximamente en La 1
- ‘La Casa de la Música’ apostará por nuevos valores y reconocerá además trayectorias consagradas y escuchadas por todos
- El especial emitido en Nochevieja se convirtió en el programa musical más visto de los últimos veinte años, con casi un 40% de cuota
RTVE ha iniciado en Prado del Rey las grabaciones de un nuevo especial de ‘La Casa de la Música’, el nuevo programa musical de Televisión Española. Tras el éxito del emitido la pasada Nochevieja, que reunió a siete mujeres en siete actuaciones únicas, La 1 ya prepara la nueva entrega, que tendrá a Jesús Vázquez como maestro de ceremonias.
‘La Casa de la Música’, que se graba estos días en el Estudio 5 de Prado del Rey, contará con actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores y reconocerá además trayectorias consagradas y escuchadas por todos.
‘La Casa de la Música’ es una iniciativa transversal que irá acompañada de programas, series y documentales que expongan todo el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando el compromiso de la Corporación con el talento, la diversidad y la innovación.
Al frente del programa como maestro de ceremonias estará Jesús Vázquez después de su estreno en Televisión Española el pasado mes de febrero como presentador de la quinta edición del Benidorm Fest. El presentador se incorporó a la cadena pública tras una brillante trayectoria de más de tres décadas en la televisión privada al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento.
De Shakira a La Oreja de van Gogh, siete actuaciones únicas para un especial inolvidable
El especial de ‘La Casa de la Música’ se emitió el pasado 31 de diciembre y brindó una noche inolvidable para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, el año del 70º aniversario de Televisión Española.
Con un espectacular cartel protagonizado por siete mujeres y una ambiciosa producción audiovisual y musical, recorrió algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de nuestro país convertidos en escenarios únicos para la música en directo, con actuaciones irrepetibles: La Oreja de Van Gogh en el Palacio Miramar de San Sebastián; Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza; Lola Índigo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada; Amaia en el Monasterio de Iratxe (Navarra); Ana Torroja en el Museo Reina Sofía; Rosario Flores acompañada de Ketama, del Pirulí al cielo; y Shakira poniendo el broche de oro desde Miami.
La 1 se alzó con el liderazgo absoluto (20,5%) de la Nochevieja, con una ventaja de 5.8 puntos sobre la segunda opción y su mejor fin de año desde 2011. ‘La casa de la música’ fue uno de los momentos más aplaudidos y anotó un 39% de cuota y una media de 4.564.000 espectadores. Casi 7,5 millones de personas lo vieron en algún momento y se convirtió en el programa musical más exitoso de los últimos veinte años. Lideró su franja 22.8 puntos por encima de la segunda opción. Además,alcanzó 10,79 millones de visualizaciones y cerca de 391.000 interacciones en redes sociales.