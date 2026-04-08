RTVE inicia la grabación de un nuevo especial de 'La Casa de la Música'

RTVE ha iniciado en Prado del Rey las grabaciones de un nuevo especial de ‘La Casa de la Música’, el nuevo programa musical de Televisión Española. Tras el éxito del emitido la pasada Nochevieja, que reunió a siete mujeres en siete actuaciones únicas, La 1 ya prepara la nueva entrega, que tendrá a Jesús Vázquez como maestro de ceremonias.

‘La Casa de la Música’, que se graba estos días en el Estudio 5 de Prado del Rey, contará con actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores y reconocerá además trayectorias consagradas y escuchadas por todos.

‘La Casa de la Música’ es una iniciativa transversal que irá acompañada de programas, series y documentales que expongan todo el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando el compromiso de la Corporación con el talento, la diversidad y la innovación.

Al frente del programa como maestro de ceremonias estará Jesús Vázquez después de su estreno en Televisión Española el pasado mes de febrero como presentador de la quinta edición del Benidorm Fest. El presentador se incorporó a la cadena pública tras una brillante trayectoria de más de tres décadas en la televisión privada al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento.