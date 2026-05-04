El subdirector de Emergencias declara que Pradas pidió modificar el Es-Alert en las horas críticas de la dana
- "Se suavizó el imperativo" entre el primer borrador y el mensaje que se terminaría enviando una hora después
- En la primera versión se pedía "permanecer" en los domicilios y finalmente se reclamó "suspender desplazamientos"
El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha declarado este lunes ante la jueza de Catarroja que a las 19.06 del día de la dana -cuando ya tenían información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, ha asegurado-, se estaba preparando un primer borrador del mensaje Es-Alert, que finalmente se envió a la población una hora más tarde, a las 20.11.
Sin embargo, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, reclamó modificar el mensaje por las dudas legales que le suscitaba. El primer mensaje pedía a los ciudadanos "permanecer" en sus domicilios, pero Pradas, quien tenía las competencias de Emergencias, consideraba que esa orden no tenía cobertura legal.
En el mensaje remitido, según Suárez, se cambió "permanecer" por "suspender desplazamientos". "Se suavizó el imperativo", ha aclarado. Y ha afirmado que pese a que Pradas indicaba que no tenía capacidad, él le manifestaba que "sí" por la ley de emergencias. La exconsellera salió entonces de la sala del Cecopi para hacer consultas jurídicas.
Entonces, a partir de las 19 horas, cuando empezaron a tener percepción de que la emergencia no afectaba solo a Forata, se plantó un Es Alert para toda la provincia. Solo en un nuevo mensaje enviado a las 20.57 horas se hablaba de "permanecer" en domicilios. "Las dudas iban asociadas a la restricción de movilidad", ha reiterado. También ha comentado que a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, no le parecía bien confinar a toda la provincia de Valencia.
Planteó la posibilidad de enviar un Es-Alert a las 17.15
Suárez ha declarado como testigo en la instrucción sobre la gestión de la dana por tercera vez. En diciembre, aseguró que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi del 29-O, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas.
Suárez estaba citado a las 9.30 horas ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento, además de Pradas, está investigado su exnúmero dos Emilio Argüeso.
Jorge Suárez era en el día de la dana el técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre --día de la riada-- a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.