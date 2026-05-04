El subdirector de Emergencias declara que Pradas pidió modificar el Es-Alert en las horas críticas de la dana

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha declarado este lunes ante la jueza de Catarroja que a las 19.06 del día de la dana -cuando ya tenían información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, ha asegurado-, se estaba preparando un primer borrador del mensaje Es-Alert, que finalmente se envió a la población una hora más tarde, a las 20.11.

Sin embargo, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, reclamó modificar el mensaje por las dudas legales que le suscitaba. El primer mensaje pedía a los ciudadanos "permanecer" en sus domicilios, pero Pradas, quien tenía las competencias de Emergencias, consideraba que esa orden no tenía cobertura legal.

En el mensaje remitido, según Suárez, se cambió "permanecer" por "suspender desplazamientos". "Se suavizó el imperativo", ha aclarado. Y ha afirmado que pese a que Pradas indicaba que no tenía capacidad, él le manifestaba que "sí" por la ley de emergencias. La exconsellera salió entonces de la sala del Cecopi para hacer consultas jurídicas.

Entonces, a partir de las 19 horas, cuando empezaron a tener percepción de que la emergencia no afectaba solo a Forata, se plantó un Es Alert para toda la provincia. Solo en un nuevo mensaje enviado a las 20.57 horas se hablaba de "permanecer" en domicilios. "Las dudas iban asociadas a la restricción de movilidad", ha reiterado. También ha comentado que a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, no le parecía bien confinar a toda la provincia de Valencia.