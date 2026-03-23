Comisión de la dana en el Congreso, en directo: Comparece el funcionario que planteó avisar de la dana tres horas antes

La Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 retoma este lunes su actividad con dos comparecencias clave centradas en la respuesta institucional durante la emergencia. A las 11:00 horas está prevista la intervención de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat y el funcionario de mayor rango presente en el Cecopi durante la crisis. A las 15:30 horas, será el turno de Inés Talaya, actual directora de la residencia de ancianos de Paiporta.

El testimonio de Jorge Suárez es especialmente relevante después de que en sede judicial señalara que propuso alertar a la población a las 17:15 horas, tres horas antes de que se enviara el primer mensaje oficial a las 20:11. Según su declaración ante la jueza instructora el pasado mes de diciembre, Suárez planteó la necesidad de avisos tempranos tras recibir imágenes de personas refugiadas en tejados en Utiel y Requena. Reiteró esa propuesta a las 17:38 horas, después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar alertara sobre la situación crítica de la presa de Forata, sin descartar una posible rotura.

En su comparecencia judicial también aludió a la actuación de la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, una de las investigadas, quien —según indicó— solicitó corregir la versión en valenciano del mensaje de alerta antes de su envío.

Otro de los puntos que previsiblemente centrará el interrogatorio será la llegada al Cecopi del expresidente valenciano Carlos Mazón. Suárez reconoció que le sorprendió comprobar que Mazón accedió al centro a las 20:28 horas, más tarde de lo que él mismo tenía en mente y de lo que había trascendido públicamente.