El Congreso interroga este lunes al asesor del PP que contradijo a los escoltas sobre la llegada de Mazón al Cecopi

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 recibe este lunes a partir de las 15:30 horas a Josep Lanuza, asesor externo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que el pasado 23 de febrero afirmó ante la jueza que lleva el caso, Nuria Ruiz Tobarra, que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón llegó al Palau "sobre las 19.30 horas", una versión que contradice la ofrecida por los escoltas el exmandatario.

Lanuza explicó en el juzgado que Mazón llegó a la sede de la Presidencia "sobre las 19.30 horas" y que hablaron durante "20 ó 25 minutos" antes de irse juntos al Cecopi. En este punto, la jueza le indicó que los escoltas del expresidente declararon que cuando llegó Mazón al Palau, subió a su despacho y bajó enseguida. Dijeron que, como mucho, estuvo arriba 10 minutos. "¿A quién me tengo que creer?", le preguntó al asesor.

Al día siguiente la jueza dio el primer paso para imputar a Mazón elevando una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), pues el expresidente sigue siendo aforado al conservar su escaño en las Cortes Valencianas. La jueza apuntaba a una serie de "negligencias" cometidas por Mazón, una posición que de momento no comparte la Fiscalía. El Ministerio Público no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente pero cree que ahora no hay datos o indicios suficientemente sólidos para imputarle.