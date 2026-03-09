Las víctimas de la dana piden obviar el aforamiento de Mazón e investigarlo

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana apoyan la exposición razonada de la juez para imputar a Mazón. Consideran que existen indicios delictivos acreditados en la conducta del 'expresident' el 29 de octubre. Entre ellas, está la asociación Víctimas de la DANA, que reclama al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que no le considere aforado porque no se le quiere investigar por su condición de diputado en Les Corts, sino de presidente. Es decir, un cargo que ya no ocupa.

Este lunes termina el plazo para que más de una cuarentena de acusaciones, las defensas y la Fiscalía se posicionen sobre la petición de la instructora. Según ha sabido RTVE, unas quince acusaciones han presentado ya escritos y, todas ellas, piden que se investigue al 'expresident' valenciano.

La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024 recuerda en el escrito remitido al alto tribunal valenciano que la resolución del Tribunal Superior de Justicia extremeño, que rechazó recientemente el aforamiento del líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, "por adquisición sobrevenida".

"El aforamiento actual [de Mazón] como diputado ha de entenderse únicamente por sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso. La condición de aforado deviene de su actual condición de diputado por Alicante, no por ser presidente o miembro del Consell", sostienen las víctimas. Además, señalan que el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, "pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley".

En el caso extremeño, sostiene esta parte, la secuencia de los hechos "fue valorada judicialmente como un fraude de ley por la adquisición sobrevenida del aforamiento". En este contexto, la asociación se pregunta si el camino seguido por Mazón "no se puede apreciar también como un fraude de ley por el mantenimiento espurio de la condición de aforado".

A su juicio, la exposición razonada que elevó al alto tribunal valenciano la jueza instructora para solicitar la imputación de Mazón "no deja resquicio para no implicar al 'expresident' en los hechos que se investigan".

El aforamiento del que goza Mazón, según las víctimas, "es incompatible con nuestros principios constitucionales a la igualdad procesal, a la tutela judicial efectiva, al derecho al juez natural predeterminado por la ley y al derecho a la doble instancia, entre otros".

"El aforamiento en España se ha convertido en un debate de gran calado jurídico y político por el abuso de esta tutela para fines distintos a su esencia teleológica", afirma la asociación. Tal es así que, en España, "seis comunidades autónomas han suprimido de sus Estatutos el trato judicial privilegiado a sus diputados y gobernantes regionales". No es el caso de la Comunidad Valenciana.