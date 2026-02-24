La jueza de la dana pide al Tribunal Superior de Justicia valenciano que investigue a Carlos Mazón

La jueza instructora de la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que en estos momentos se encuentra aforado.

Al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le corresponde la competencia para investigar a Mazón, dado que dejó el cargo de president pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.

Con esta decisión, la jueza da un paso hacia una posible imputación de Mazón en la causa, donde por el momento solo se encuentran investigados la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas y el que fuera su número dos Emilio Argüeso cuando se produjo la riada que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

“🔴 Comienza el #14HorasRNE con @SandraUrdin con una noticia de última hora



▪️La jueza de la dana pide al Tribunal Superior de Justicia Valenciano que investigue a Carlos Mazón



👉 La magistrada toma esta decisión ante la condición de aforado de Mazón



🎙️ @AmonTu (@RTVEValencia ) pic.twitter.com/WTmruYmWyj“ — Radio 5 (@radio5_rne) February 24, 2026

En estos 15 meses, Mazón ha dado varias versiones sobre lo que estuvo haciendo la tarde del día en el que la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estaba activada para la provincia de Valencia desde las 7:36 horas. Durante la mañana del 29 de octubre de 2024, Mazón mantuvo su agenda. A mediodía, en una comparecencia de prensa, aseguró que, "según la previsión", el temporal se desplazaba "hacia la Serranía de Cuenca", por lo que se esperaba que "en torno a las 18:00 horas" disminuyera "su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana".

Antes de elevar la exposición razonada contra Mazón al TSJCV, la instructora Nuria Ruiz, solicitó el pasado noviembre las grabaciones de las comparecencias del expresident, en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados, para poder incorporarlas en el procedimiento que examina la gestión de las riadas al considerar que existían inconsistencias con el sumario.

En el marco de la investigación de la causa, la última testifical ha sido la del subsecretario de la Conselleria valenciana de Justicia e Interior durante la dana, Ricardo García, que aseguró ante la jueza de Catarroja que el sistema Es-Alert era el más eficaz para salvar vidas y que era de sobra conocido desde hacía tiempo en el departamento que dirigía Pradas, cesada tras las inundaciones.

Las declaraciones de García contrastaban con las de su antigua superior Pradas, quien afirmó en un primer momento que se enteró de la existencia del sistema de alertas a los móviles el mismo día de la tragedia. La grabación del Cecopi en la dana, a la que tuvo acceso RTVE, reveló que Pradas dio indicaciones reflejadas luego en el mensaje de Es-Alert a pesar de que en sede judicial había declarado que los responsables de elaborar este mensaje y de la activación del sistema eran los técnicos.

En la grabación, correspondiente a las 19:00 horas, cuando la situación ya era grave y el barranco del Poyo estaba inundando Paiporta, se podía escuchar a Pradas pedir que se incluyan "las vías de comunicación": "Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", la televisión autonómica valenciana. "Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", insiste la exconsellera de Interior.