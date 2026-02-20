Dimite el mando de Emergencias que retuvo los vídeos grabados en el Cecopi durante la dana

La Conselleria de Emergencias e Interior de la Comunidad Valenciana ha iniciado un proceso de "renovación de su estructura interna" que ya se ha saldado con la dimisión del hasta ahora director general de Innovación, Raúl Quílez, que había reconocido ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión política de la dana que retuvo durante meses los vídeos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), núcleo de la toma de decisiones.

Quílez, antiguo gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), alegó que los vídeos los custodiaba una empresa externa y que no era consciente de su existencia. En su declaración, realizada la pasada semana, admitió que accedió a dicha documentación en febrero y no los entregó hasta octubre, aunque negó que tuviese interés de ocultar nada.

Además, el proceso anunciado este viernes deja en el aire la continuidad de la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, una de las piezas claves del departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama a raíz de la dimisión de la exconsellera Salomé Pradas tras la dana de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas.

Fuentes de Emergencias han confirmado a RTVE que "está en estudio la renovación" de Rodríguez, si bien han intentado restar importancia a los cambios enmarcándolos dentro de una remodelación necesaria, fruto del "desgaste" y del interés por mantener "el nivel de exigencia". "Es de sobra conocido que la gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año", explican.

El pasado mes de diciembre, ya se había incorporado Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que a principios de año tomó posesión como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) Andrés Balfagó.