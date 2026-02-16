La jueza de la dana pide a Telegram y Whatsapp los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón del 29 de octubre

La instrucción judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 da un paso clave en el rastreo de las comunicaciones oficiales. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado librar una orden europea de investigación dirigida a Telegram en Bruselas y una comisión rogatoria a Estados Unidos para requerir información a WhatsApp.

El objetivo es recuperar los mensajes de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón en el momento de la crisis. Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil remitiera un informe detallando las "dificultades" técnicas para acceder a las conversaciones de Cuenca durante la jornada crítica, fundamentales para reconstruir la toma de decisiones en el seno de la Generalitat Valenciana.

Cerrojazo a la investigación sobre la presa de Forata En la misma resolución, la magistrada ha desestimado de forma tajante la batería de pruebas solicitada por una de las acusaciones particulares sobre la seguridad de la presa de Forata. La jueza subraya que no existe "conexión ni relación de causalidad alguna" entre el estado de esta infraestructura y las muertes o lesiones investigadas. El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada" Mª Carmen Cruz Martín "La presa de Forata no colapsó, no rebasó por coronación, no sufrió rotura alguna ni ocasionó su funcionamiento fallecimiento o lesión alguna", señala la providencia. Citando informes periciales, la jueza recuerda que la presa llegó a laminar el 50% del caudal, cumpliendo su función de retrasar la punta de la avenida de agua. Por ello, considera "improcedente" citar a ingenieros o requerir informes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre su condición de infraestructura crítica.

Críticas a la demora en las alertas Pese a rechazar las pruebas sobre las infraestructuras hidráulicas, la magistrada lanza una dura reflexión sobre la gestión de las alertas a la población. En su auto, califica de "incomprensible disquisición jurídica" el hecho de que se perdiera tiempo buscando asesoramiento legal antes de enviar los avisos masivos a los ciudadanos. La "negligencia grosera" de la Generalitat según el relato judicial: qué ocurrió el día de la dana Álvaro Caballero Según la instructora, ante una situación de riesgo extremo, la prioridad debería haber sido el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a ser informados, tal como recoge la Ley autonómica de Protección Civil. "La restricción de la libertad de los ciudadanos era nula y el beneficio para los afectados hubiera sido altísimo si se enviaba con prontitud y contenido certero", sentencia Ruiz Tobarra, insistiendo en que la falta de medidas de protección fue el "elemento determinante" de la alta mortalidad.