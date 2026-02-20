El chófer de Mazón declara que el Es-Alert sonó cuando iban al Cecopi pero aún no habían salido del centro de Valencia

El chófer del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana ha testificado este viernes que cuando sonó el mensaje Es-Alert -a las 20.11- llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de València.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha asegurado que fue avisado hacia las 19:00 de que tenía que recoger al entonces jefe del Consell y llevarlo al Cecopi, según fuentes conocedoras de la declaración a RTVE.

Desmiente así una de las múltiples versiones de Mazón, quien afirmó que tras la comida en El Ventorro estuvo trabajando por la tarde en el Palau de la Generalitat.

El chófer también ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no escuchó ni vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L'Eliana.

Llevó a Mazón y a su jefa de prensa Sobre las 19 horas fue a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas. No llegaron a hacerlo porque recibieron una llamada de la secretaria de Mazón en la que le pidió que volviera para llevar a Mazón a L'Eliana. "Dimos la vuelta y volvimos al Palau", ha indicado. Cuando llegó al Palau se quedó en el coche. "Había que recoger a la jefa de prensa de Mazón. La recogemos por las Torres. Suena el Es Alert cuando ya había recogido a Mayte". Preguntado por si oyó alguna llamada o conversación ha contestado que "no estaba atento". Llegaron al Cecopi a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad. La Generalitat valenciana difunde una imagen para demostrar que Mazón llegó al Cecopi a las 20.28 el día de la dana Su testimonio coincide con el de uno de los escoltas de Mazón, que el pasado 9 de febrero afirmó que recibieron el aviso de que tenían que acompañar a Mazón al Cecopi a las 19.20. A las 19:50 horas llegó al Palau y sobre las 20:00 horas salieron hacia L'Eliana, declaró.