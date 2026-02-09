Un escolta de Mazón afirma que el expresident llegó al Palau sobre las 19.50 horas el día de la dana

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 ha afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi.

Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana. Este escolta, que estuvo de turno todo el día de la dana, desde las 7.30 hasta las 2 de la madrugada, ha explicado que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas.

Más tarde, hacia las 15 horas, fueron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Antes de llegar al restaurante, Mazón les dio permiso a sus escoltas para volver al Palau.

"Ahora bajo y nos vamos" Fue a las 19.20 cuando recibieron el aviso de que tenían que ir al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), donde se estaba gestionando la emergencia, en l'Eliana, en las afueras de Valencia. Mazón llegó algo después, a las 19.50, y les dijo que subía a su despacho a por algunas cosas para irse después. "Ahora bajo y nos vamos", les trasladó. Finalmente, salieron sobre las 20 horas o un poco antes hacia el Cecopi, donde llegaron sobre las 20:30 horas. Al ser un sitio seguro, no entraron a ninguna dependencia con Mazón. Preguntado sobre si escuchó algo relacionado con la emergencia, ha contestado que no, ya que iba en un coche distinto al de Mazón. Este testigo ha señalado que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.