Una nueva manifestación recorre Benetússer, Sedaví y Alfafar para exigir que Mazón entregue el acta de diputado
- Ha sido convocada por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales junto a las asociaciones de víctimas de la dana
Una nueva manifestación ha recorrido las localidades valencianas de Benetússer, Sedaví y Alfafar bajo el lema "Mazón a prisión", para exigir que el expresidente de la Generalitat entregue el acta de diputado y acuda a declarar ante la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana.
Ha sido convocada por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y los comités locales de emergencias y reconstrucción (CLER).
Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell y la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha lamentado que "no ha cambiado nada".
"Hemos cambiado de peón, pero seguimos con las mismas políticas"
"Hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo: las mismas políticas. Seguimos con Carlos Mazón ocupando el mismo sitio prácticamente, de diputado autonómico, aforado, sin ir a declarar a nuestra jueza", ha dicho.
Igualmente, ha criticado la comparación con las víctimas del accidente de tren en Adamuz, que se saldó con 46 víctimas mortales, porque "la indemnización por fallecimiento es exactamente la misma".
"Es un gobierno que se caracteriza por los bulos, que hace muchísimo daño. Lo único que quieren es crispar y polarizar", ha resaltado, en referencia al Consell presidido por Pérez Llorca. En este punto, ha reprochado que, "si tanto les preocupa nuestro bienestar económico, lo único que tienen que hacer es reconocerlo y crear una línea de indemnización".
Por su parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha asegurado que "lo único que quieren es justicia" y, por tanto, "que entren en prisión". Para Gradolí, "es vergonzoso e indignante que quieran comparar un accidente ferroviario con una negligente gestión de una emergencia".
"No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas", ha afirmado.