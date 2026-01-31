Una nueva manifestación recorre Benetússer, Sedaví y Alfafar para exigir que Mazón entregue el acta de diputado

Una nueva manifestación ha recorrido las localidades valencianas de Benetússer, Sedaví y Alfafar bajo el lema "Mazón a prisión", para exigir que el expresidente de la Generalitat entregue el acta de diputado y acuda a declarar ante la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana.

Ha sido convocada por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y los comités locales de emergencias y reconstrucción (CLER).

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell y la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha lamentado que "no ha cambiado nada".