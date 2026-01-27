El coordinador de la Abogacía de la Generalitat avaló confinar a la población ante el riesgo de la presa de Forata

La instrucción judicial sobre la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana ha sumado este martes un testimonio clave. El coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, ha declarado como testigo que dio el visto bueno jurídico a un posible confinamiento de la población durante la tarde de la catástrofe.

Según fuentes jurídicas, Lleó ha detallado que la consulta se produjo mediante una llamada telefónica realizada por el entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, alrededor de las 20:45 horas del 29 de octubre de 2024. En esa comunicación, se le trasladó la situación crítica de la presa de Forata y se le preguntó por la legalidad de ordenar confinamientos o traslados forzosos de ciudadanos.

La vida como "bien supremo" Durante su declaración, el abogado ha ratificado que su respuesta fue afirmativa y estrictamente verbal, sin que se llegara a solicitar un informe por escrito. Lleó ha argumentado ante el magistrado que la protección de la vida humana debe prevalecer sobre cualquier otro derecho constitucional, lo que habilitaba jurídicamente a la Administración para tomar medidas excepcionales de restricción de movimientos en un contexto de emergencia climática. Esta declaración coincide con los datos que ya constan en la causa penal, donde se investiga si hubo negligencia en el aviso a la población. El testigo, no obstante, ha precisado que desconoce cómo obtuvo Ricardo García la información sobre el estado de la presa o qué medidas concretas se estaban debatiendo en ese momento en el seno del Cecopi. 'Cecopi: les hores crítiques', o cómo la gente se ahogaba mientras se debatía la alerta a la población RTVE COMUNITAT VALENCIANA

Consultas telefónicas sin rastro documental El informe de la Abogacía de la Generalitat aportado a la causa subraya que no existió ninguna consulta formal por escrito por parte de las consellerias de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia. Sin embargo, el rastro de las llamadas telefónicas confirma la inquietud en el Palau de la Generalitat durante las horas críticas de una tragedia que dejó 230 víctimas mortales. Además de la llamada de Lleó, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, también contactó con el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, para avisarle de que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —actualmente investigada en la causa penal—, podría necesitar un informe urgente para dictar resoluciones de emergencia. El ex secretario de Presidencia de Mazón dice ante la jueza de la dana que Pradas le alertó de que iba a "reventar" una presa RTVE.es Pese a la disponibilidad mostrada por los servicios jurídicos, tras esos contactos telefónicos no se volvió a recibir ninguna petición de informe adicional ni se llegó a formalizar resolución alguna en ese sentido.