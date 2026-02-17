El cambio climático aumentó la intensidad de la dana de Valencia, según un estudio del CSIC

El 29 de octubre de 2024, una lluvia extrema en la Comunidad Valenciana desbordó ríos y barrancos y causó unas inundaciones catastróficas que costaron 238 vidas. Ese día, solo en Turís cayeron 184,6 litros en una hora y 771 en 16 horas, cifras que serían distintas si no hubiera calentamiento global. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional liderado por la Universidad de Valladolid y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y hecho en colaboración con varios centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que indica que el cambio climático intensificó los mecanismos que generaron esas lluvias torrenciales y que provocaron unas inundaciones históricas en España.

El estudio, cuyas conclusiones se han publicado este martes en la revista 'Nature Communications', revela que el 29 de octubre de 2024, en comparación con la era preindustrial, la tasa de lluvia en 6 horas aumentó un 21%; el área en la que se recogieron más de 180 litros por metro cuadrado fue un 55% mayor; y el volumen de lluvia en la cuenca del río Júcar subió el 19%.

Todas esas cifras hubieran sido diferentes si la influencia del hombre no hubiera calentado el clima durante los últimos 150 años, explica a EFE el autor principal del estudio, Carlos Calvo-Sancho, doctor en física e investigador del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Y avisa: "No sabemos cuándo, pero esto va a volver a ocurrir".

La investigación destaca "la urgente necesidad" de establecer estrategias de adaptación eficaces y una mejor planificación urbana para reducir los riesgos crecientes asociados a los fenómenos meteorológicos extremos "en un mundo que se calienta rápidamente".

Modelos matemáticos Se ha sugerido que la influencia del cambio climático antropogénico puede estar asociado al aumento de las condiciones meteorológicas extremas -como lluvias torrenciales- pero cuantificarlo es complicado por la dificultad a la hora de distinguir entre los procesos inducidos por el ser humano y los naturales. Para tratar de averiguarlo, el equipo empleó el método basado en modelización numérica de alta resolución (que combina simulaciones y observaciones directas) para cuantificar hasta qué punto el calentamiento global afectó a la tormenta de Valencia de 2024. Primero hicieron una simulación para reproducir el evento (simulación de control) y después modificaron las condiciones iniciales quitando la señal del cambio climático provocado por el hombre. A partir de ahí, realizaron quince simulaciones basadas en quince modelos climáticos, recreando el evento en un clima preindustrial. El método no es nuevo. Se usa para estudiar el impacto del cambio climático sobre fenómenos a pequeña escala como el sistema convectivo (el complejo de tormentas) asociado a la dana (depresión aislada en niveles altos) de Valencia, pero no para eventos de mayor escala, como olas de frío o calor. De hecho, los autores del estudio usaron esa metodología para analizar la tormenta de granizo de Girona de 2022, que dejó pedrisco de doce centímetros y causó la primera víctima mortal por granizo en Europa en los últimos 30 años. Ese trabajo mostró que la ola de calor marina favoreció las condiciones necesarias para que se desarrollara el granizo gigante, todo ello "potenciado por el cambio climático", explica Calvo-Sancho. En este nuevo estudio, las simulaciones del fenómeno con una resolución a escala kilométrica revelaron que el cambio climático aumentó la intensidad de la lluvia un 21%, un 55% el área afectada por precipitaciones totales iguales a superiores de 180 litros por metro cuadrado y un 19% el volumen de precipitación en la cuenca del Júcar en comparación con la era preindustrial.