Pérez Llorca anuncia 80.000 euros de ayuda a familiares de víctimas mortales de la dana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles una ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia y que se llevó la vida de 230 personas.

Así lo ha afirmado Pérez Llorca durante la sesión de control en el pleno de Les Corts Valencianes, la primera a la que se somete desde su toma de posesión como president en diciembre y la primera que se celebra en el Parlamento valenciano desde hace cuatro meses.

"Quiero dar un paso más en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes", ha aseverado el jefe del Ejecutivo valenciano tras anunciar esta ayuda económica, de la que ha dicho que "es de justicia y es necesario hacerlo".

"Me han elegido 'president' para evitar la crispación y para trabajar por mejorar la sociedad y es lo que he hecho toda mi vida al frente del municipalismo", ha reivindicado Llorca, que ha insistido en que quiere "dialogar" y busca "hacer política útil".