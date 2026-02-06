El director de Emergencias el día de la dana niega haber filtrado el audio cortado de la Aemet: "Se demostrará"

Alberto Javier Martín Moratilla, quien fuera director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, ha prestado declaración este viernes en los juzgados de Catarroja.

A su llegada, Moratilla ha querido desvincularse tajantemente de la filtración interesada de un audio de la Aemet que fue difundido de manera recortada a los medios de comunicación meses después de la tragedia. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", ha aseverado ante los periodistas en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Un "malentendido" sobre la copia de los archivos La comparecencia de Moratilla se enmarca en la investigación por la gestión de la dana que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, causa que ya suma 230 víctimas mortales en la provincia. Sin embargo, el ex alto cargo también ha tenido que responder por las pesquisas del Juzgado número 6 de Llíria, centradas en la filtración de una llamada clave entre una técnica de la Aemet y otra del 112. La Aemet se persona como parte perjudicada por la filtración del audio manipulado en la dana RTVE.es Según un informe de la Guardia Civil detallado por Efe, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, informó a los agentes de que tanto Moratilla como el exsubsecretario de Justicia, Ricardo García, obtuvieron una copia de dicha llamada en una memoria portátil entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Moratilla, aunque ha admitido que tuvo acceso al audio, sostiene que existe un "malentendido" en la declaración de Suárez y confía en que su testimonio el próximo 31 de marzo aclare el asunto.

Cronología de una filtración bajo sospecha El audio en disputa corresponde a una comunicación del mediodía del 29 de octubre, donde la Aemet ratificaba el aviso rojo y advertía de una tarde "complicada" en el interior de Valencia. 04.05 min Conversación íntegra entre el 112 y la Aemet el día de la dana Según relata el teletipo de Efe, el 12 de febrero de 2025 se filtró una versión recortada de esta llamada que omitía las advertencias más graves, dando una imagen distorsionada de la información que manejaba el Centro de Coordinación de Emergencias en las horas previas al desastre. Por su parte, el teletipo de Europa Press confirma que la ronda de declaraciones continuará la próxima semana. En calidad de testigos, están citados Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE, y tres escoltas del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyas agendas y movimientos aquel 29 de octubre siguen siendo objeto de escrutinio judicial.