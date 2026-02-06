El director de Emergencias el día de la dana niega haber filtrado el audio cortado de la Aemet: "Se demostrará"
- Alberto Javier Martín Moratilla comparece ante la jueza de Catarroja por la gestión de la catástrofe
- La Guardia Civil le señala por haber copiado la llamada entre el 112 y Aemet días después de la riada
Alberto Javier Martín Moratilla, quien fuera director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, ha prestado declaración este viernes en los juzgados de Catarroja.
A su llegada, Moratilla ha querido desvincularse tajantemente de la filtración interesada de un audio de la Aemet que fue difundido de manera recortada a los medios de comunicación meses después de la tragedia. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", ha aseverado ante los periodistas en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Un "malentendido" sobre la copia de los archivos
La comparecencia de Moratilla se enmarca en la investigación por la gestión de la dana que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, causa que ya suma 230 víctimas mortales en la provincia. Sin embargo, el ex alto cargo también ha tenido que responder por las pesquisas del Juzgado número 6 de Llíria, centradas en la filtración de una llamada clave entre una técnica de la Aemet y otra del 112.
Según un informe de la Guardia Civil detallado por Efe, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, informó a los agentes de que tanto Moratilla como el exsubsecretario de Justicia, Ricardo García, obtuvieron una copia de dicha llamada en una memoria portátil entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.
Moratilla, aunque ha admitido que tuvo acceso al audio, sostiene que existe un "malentendido" en la declaración de Suárez y confía en que su testimonio el próximo 31 de marzo aclare el asunto.
Cronología de una filtración bajo sospecha
El audio en disputa corresponde a una comunicación del mediodía del 29 de octubre, donde la Aemet ratificaba el aviso rojo y advertía de una tarde "complicada" en el interior de Valencia.
Según relata el teletipo de Efe, el 12 de febrero de 2025 se filtró una versión recortada de esta llamada que omitía las advertencias más graves, dando una imagen distorsionada de la información que manejaba el Centro de Coordinación de Emergencias en las horas previas al desastre.
Por su parte, el teletipo de Europa Press confirma que la ronda de declaraciones continuará la próxima semana. En calidad de testigos, están citados Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE, y tres escoltas del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyas agendas y movimientos aquel 29 de octubre siguen siendo objeto de escrutinio judicial.
El "documental" en el comedor
Durante su declaración, y según han confirmado fuentes presentes en la sala a RTVE Valencia, Martín Moratilla ha subrayado la desconexión informativa que se vivió en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) durante las horas críticas.
“No puedo entender que en pleno siglo XXI esa información no llegara al Cecopi“
El exdirector ha relatado que, al ver las imágenes de la destrucción en una televisión de la zona de comedor mientras tomaba un café, llegó a preguntar si lo que estaba viendo era "un documental", al no dar crédito a la magnitud de la catástrofe. “No puedo entender que en pleno siglo XXI esa información no llegara al Cecopi", ha lamentado, según las citadas fuentes.
Respecto al envío del sistema Es-Alert, Moratilla ha defendido que fue una "decisión coral" tomada por todos los presentes y ha matizado que, aunque se enviaron avisos previos a agencias y alcaldes, el sistema de alerta masiva a móviles no se activó hasta pasadas las 19:00 horas, inicialmente para la zona de Forata y ampliándose después a toda la provincia a medida que la gravedad de los datos aumentaba.