Un alto cargo de la Generalitat asegura que el sistema Es-Alert era de sobra conocido en la Conselleria de Pradas
- Sus declaraciones contrastan con la de la exconsellera, quien afirmó que se enteró de la existencia del sistema el 29-O
- El entonces subsecretario de Justicia e Interior declara ante la jueza que era la medida más eficaz para salvar vidas
El subsecretario de la Conselleria valenciana de Justicia e Interior durante la dana, Ricardo García, ha declarado ante la jueza que el sistema Es-Alert era el más eficaz para salvar vidas y que era de sobra conocido desde hacía tiempo en el departamento que dirigía Salomé Pradas, cesada tras las inundaciones e investigada en la causa judicial.
García ha declarado este jueves como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó 230 muertos y miles de afectados en Valencia. Sus declaraciones contrastan con las de su antigua superior Pradas, quien afirmó en un primer momento que se enteró de la existencia del sistema de alertas a los móviles el mismo día de la tragedia.
El testigo, que cesó de su cargo a petición propia en 2025, ha afirmado también que no supo nada de la emergencia hasta que recibió el Es Alert a las 20.11 horas, desvinculándose de la gestión de la riada. En su comparecencia, a la que ha acudido con una factura en la que se desgranaban las horas exactas de las llamadas que mantuvo el día 29 de octubre, ha indicado que esa jornada recibió una llamada de Ignacio Lleó, abogado de la Generalitat, a las 20.51 horas, y hablaron durante unos cinco minutos.
No habló del contenido de Es-Alert
No recuerda de qué hablaron exactamente pero ha mantenido que no comentaron nada del contenido del mensaje de alerta. Hablarían, ha aclarado, de las posibles medidas limitativas, aunque ha remarcado que no hubiera necesitado preguntar a Lleó por las medidas, ya que ya había aplicado en otras ocasiones "medidas limitativas de derechos". También ha dicho que no le llamó nadie más planteando un posible confinamiento, ni a Pradas ni a su 'número dos', Emilio Argüeso, el otro investigado en la instrucción.
Sí ha señalado que mantuvo una llamada con la entonces jefa de gabinete de Pradas, Silvia Soria, con la que tiene una muy buena relación, para preguntarle si necesitaban algo de la Subsecretaría. Le dijeron que iba a haber un Cecopi y que no necesitaban nada, ha afirmado.
Cuando recibió el Es Alert, ha incidido, fue cuando se puso a mirar los medios de comunicación por si se le necesitaba y ahí fue cuando se enteró de la preocupación por la presa de Forata.