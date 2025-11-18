La jueza de la dana cuestiona la versión de Mazón en el Congreso y pide la grabación

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la dana ha solicitado este martes las grabaciones de las comparecencias del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados, de tal manera que pueda incorporarse en el procedimiento que examina la gestión de las riadas que provocaron 229 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024, ya que considera que existen inconsistencias con el sumario.

La jueza Nuria Ruiz ha solicitado a ambas cámaras que remitan "a la mayor brevedad" las comparecencias de Mazón en las dos comisiones de investigación parlamentarias abiertas, que tuvieron lugar el 11 de noviembre en el caso de Las Corts y este pasado lunes en el del Congreso.

La orden parte de una petición de la acusación popular ejercida por la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024 y se sustenta, según el auto conocido este martes, en otra diligencia previa con la que la jueza instructora busca "esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del CECOPI" en la tarde de la tragedia.

Dudas sobre las llamadas y la confirmación de los fallecimientos Según Ruiz, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana realizó declaraciones que "no se corresponden" con los hechos ya probados en la fase de instrucción, en alusión a una supuesta discrepancia entre lo que se entiende como llamadas "canceladas" o "perdidas". La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas aportó pruebas sobre tres llamadas canceladas, entendidas como tales las que "el receptor no las admite", a las 16:29, las 19:10 y las 19:36 horas. Durante su comparecencia, Mazón reconoció que el día de la dana pudo haber alguna llamada que no escuchó y, en concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera, a las 19.10, sugirió que llevaba el teléfono móvil "en la mochila". Asimismo, declaró que a las 19.43 no "sabía que había gente que se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada" del 30 de octubre. La jueza, sin embargo, ve "difícil" que las autoridades no tuviesen constancia de los fallecimientos hasta la madrugada, como aseguró Mazón, "tanto por las propias manifestaciones públicas que efectuó el Presidente de la Generalitat (...) a las 00:35" como "por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados". La jueza alude en este caso a una petición efectuada a las 20:33 del 29 de octubre desde el Centro de Coordinación de Emergencias para movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). En dicha solicitud "se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos", según recoge el auto. Las diferentes versiones de Carlos Mazón sobre la tarde de la dana Cristina Pozo García, Samuel A. Pilar

Feijóo afirma que Mazón "da la cara" El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este mismo martes a Mazón recalcando que “ha estado dando la cara” con sus dos comparecencias. También “ha asumido sus responsabilidades al máximo nivel, que es dimitir como presidente a la Generalitat”, ha dicho Feijóo, que ha evitado aclarar si el PP reclamará a Mazón para que acuda también al Senado a rendir cuentas. Feijóo ha descrito lo ocurrido en Valencia como “una tragedia”, en contraposición con el “circo” que, en su opinión, se vivió en el Congreso por parte de “diputados de izquierda”. “Creo que es una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad", ha aseverado. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado sin embargo que Mazón sigue "acumulando mentiras" y le ha tachado de "mentiroso patológico". En declaraciones a los medios, ha lamentado que siga "protegido por todo su partido" y ha apuntado de manera directa contra Feijóo, dando por hecho que "también está demostrado que mintió cuando dijo que estaba informado en tiempo real" de las riadas. "Lo del PP con la mentira es algo habitual", ha criticado Bernabé.