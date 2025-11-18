Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP Valenciano y califica de "circo" la comisión de la dana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este martes que el líder del PP de la Comunidad Valenciana y presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, dimitirá como responsable del partido en esa comunidad autónoma una vez haya sido investido el nuevo president. Así lo ha afirmado solo un día antes de que acabe el plazo para que Vox y el PP cierren un acuerdo. Y sobre la comisión que investiga la gestión de la dana en el Congreso, Feijóo ha asegurado que el interrogatorio a Mazón de los diputados de izquierda se convirtió en "un circo" y en una "falta de respeto a las víctimas".

Las negociaciones entre el PP y Vox para elegir al candidato sucesor de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana se están desarrollando en un clima de "respeto", según ha asegurado Feijóo, que no ha querido dar más detalles tras intervenir en la IV edición del Foro Metafuturo en el Ateneo de Madrid.

Fuentes del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes han asegurado que la candidatura de Juan Francisco Pérez Llorca para suceder a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana se registrará este miércoles, después de más de una semana de negociaciones con el partido de Santiago Abascal que a cambio de su apoyo busca un rechazo explícito a las políticas ecológicas y a la inmigración ilegal. En los últimos días, Vox también ha concretado que quiere compromisos para construir presas y diques que "eviten" una nueva tragedia como la dana y políticas de rebaja fiscal.

La Mesa de les Corts se reunirá este jueves, tendrá lugar la Junta de Portavoces y se fijará la fecha de la investidura, que podría celebrarse entre el 24 y el 28 de noviembre.

Relevo al frente del PPCV "en las próximas semanas" Sobre el relevo en la presidencia del PPCV, Feijóo se ha limitado a decir que se producirá en las "próximas semanas" y que en el momento en que Mazón presentó su dimisión como presidente de la Generalitat puso su cargo a disposición del partido. "Me notificó que entendía que tenia que dejar la presidencia del partido y estoy de acuerdo", ha afirmado. "En las próximas semanas espero, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat haremos el relevo adecuado en el partido a instancia del señor Mazón y creo que de forma muy correcta y coherente con su propia decisión", ha asegurado Feijóo. El PP no ha precisado si la sustitución de Mazón como presidente del PPCV se hará mediante un congreso del partido o a través de una Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos. El congreso regional del PPCV tocaba el pasado mes de julio pero la dirección nacional del PP lo ha aplazado asegurando que la prioridad debía ser la reconstrucción tras la dana.

El líder del PP asegura que Mazón ha "dado la cara" en Valencia Feijóo ha criticado este martes la forma en que los diputados de formaciones de izquierda afrontaron en la comisión de la dana del Congreso de los Diputados el interrogatorio al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Esto es una tragedia no un circo y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo, lo lamento profundamente creo que es una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad", ha afirmado Feijóo en declaraciones a la prensa. Mazón asegura que "nadie sabía que la gente se ahogaba" en la tarde de la dana: "No se avisó del barranco del Poyo" Álvaro Caballero En este caso los hechos son "determinantes", ha asegurado Feijóo, porque Mazó ha "dado la cara", ha asumido sus responsabilidades "al máximo nivel" al haber dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana, y comparecido en las Corts Valencianas y en el Congreso de los Diputados. "No hay ningún político del PSOE que haya asumido una cuota de responsabilidad", ha asegurado Feijóo, que ha asegurado que otros partidos siguen es "en la destrucción y en olvridarse de los problemas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, mientras el PP ha "asumido responsabilidades y sigue centrado en la "reconstrucción". El líder del PP ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber llevado a cabo las infraestructuras hidrológicas que requiere Valencia para contener las riadas, y de no haber dado información a la Generalitat Valenciana.

Vox no da por aún por concluidas las conversaciones con el PP Mientras, Vox todavía no da por finalizadas las conversaciones con el PP para acordar un sucesor al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana, pese a que el candidato del PP Juanfran Pérez Llorca, va a registrar su candidatura este miércoles. "Estamos en ello", ha dicho el líder de Vox, Santiago Abascal en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha eludido señalar si Vox y el PP están "más cerca" de lograr un acuerdo en la comunidad autónoma, y se ha limitado a señalar que ambas partes "están en ello". Después, en rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado que, a pesar de que Pérez Llorca registre su candidatura este miércoles, las conversaciones "no tienen por qué" haber concluido. "Registra la candidatura porque acaba el plazo, no significa que haya nada cerrado", ha subrayado. La portavoz parlamentaria ha insistido en las condiciones de Vox, incidiendo en que los acuerdos que se firmen están "encaminados a la reconstrucción de Valencia y a la construcción" de las infraestructuras para impedir nuevas catástrofes, esto es, presas y diques. "El único beneficiado (de las conversaciones) es Valencia, ni Abascal ni Vox", ha dicho Rodríguez de Millán.

Morant advierte de que Mazón "no va a salir de la mentira" De "delirante" ha calificado la comparecencia de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso, la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, entrevistada en La Hora de La 1, que considera que en sus intervenciones exhibe "dejación de funciones" y advierte que "no va a salir de la mentira". Por el contenido de su declaración, según Morant, parece "una desconexión de la realidad" de Mazón, que se habría construido "una realidad paralela" y que lo que logró con su intervención en la comisión de la dana en el Congreso fue "indignar todavía más al pueblo valenciano". Y ha criticado que mostrara desconocer que las familias de las víctimas sabían a qué hora habían fallecido. 05.21 min Morant, sobre la comparecencia de Mazón en el Congreso: "No va a salir de la mentira" Y sobre las negociaciones entre PP y Vox para proponer un candidato que suceda a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana ha dicho que lo que están juzgando políticamente "no es solo la actuación de Mazón, es la de estas coaliciones negacionistas que la primera que se conformó fue en la Comunidad Valenciana y en la primera emergencia han fracasado catastróficamente". Morant ha recordado el llamado "pacto de la servilleta", que alcanzaron el PP y Vox para la investidura de Carlos Mazón, en el que además de este último estuvo el candidato que propone el PP para sucederle, Juan Pérez Llorca, y el diputado y conseller Miguel Barrachina, que "en diez minutos", ha dicho, se "habían repartido la Comunidad Valenciana".