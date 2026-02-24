Las víctimas de la dana intervienen en Les Corts: "Llevamos 483 días de maltrato"

Representantes de las principales asociaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 comparecen este martes en la segunda jornada de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes en la que se da voz a las víctimas. En el turno de la mañana, han intervenido las presidentas de Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí.

La primera en comparecer ha sido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, quien ha expresado durante su comparecencia una frase que resume el sentir de la agrupación que representa: “Llevamos 483 días de maltrato”, en referencia al tiempo que ha transcurrido desde la tragedia hasta su intervención en Les Corts. En este sentido, la representante ha denunciado que las asociaciones no fueron incluidas inicialmente en el plan de trabajo de la comisión. “Nos han vetado. No estábamos incluidas en el plan de trabajo. Esta comisión tiene que escuchar a quien más perdimos, aunque para nada estemos de acuerdo en el formato impuesto”, ha afirmado.

En su intervención, ha cuestionado la postura de quienes dirigen el órgano parlamentario: “Quienes presiden este órgano han negado la existencia del cambio climático, pero quienes intervenimos hoy sabemos que la ciencia es la única herramienta que salva vidas”. Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de proteger al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón: “Quienes forman el gobierno protegen al máximo responsable y le esconden en el escaño 98 de este hemiciclo. Exigimos que pague por su incompetencia”.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana ha continuado en términos similares contra Mazón: “No es mal político, es mala persona y un desalmado, y ustedes son cómplices por mantenerlo y apoyarlo”. En ese sentido, ha reclamado medidas inmediatas: “Exíjanle el acta de diputado y si no lo entrega, expúlsenle del partido”.

Álvarez también ha subrayado el carácter de sus reivindicaciones: “Queremos justicia y no venganza, si buscáramos venganza nuestro proceder sería muy distinto”, para insistir en que los 230 fallecimientos eran "muertes evitables". "No murieron por un hecho meteorológico imprevisible. El 29 de octubre ustedes rompieron muchas vidas. Unos murieron por su negligencia, otros conseguimos salvarnos, pero estamos muertos en vida, y solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza”, ha recalcado.

Les Corts Valencianes fue la primera institución que aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la dana, el 28 de noviembre de 2024, pero no se constituyó hasta el 27 de enero de 2025 y no aprobó hasta mayo su plan de trabajo, el presentado por PP y Vox, que se amplió en junio tras las críticas de las asociaciones de víctimas por no haber sido incluidas.

Las comparecencias en esta comisión de Les Corts comenzaron el pasado julio, pero no lo hicieron por las víctimas, como pedía la oposición, sino por técnicos y expertos, a las que se suma la del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.