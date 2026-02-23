La voz de las víctimas de la dana llega a Les Corts 482 días después: "Seguimos llorando lágrimas de barro"

Las asociaciones Damnificados por la Dana Alfafar-Horta Sud, SOS Desaparecidos y Liberum han abierto este lunes la ronda de comparecencias de los colectivos de afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024 ante la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts Valencianes, que se prolongará hasta el martes. Se trata de la primera intervención de representantes de las principales asociaciones de víctimas en la Cámara autonómica, y se produce 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas.

Sonia Fuster, representante de la asociación SOS Desaparecidos, ha puesto el foco en las víctimas más vulnerables. "Muchos de nuestros mayores no tuvieron la oportunidad de protegerse, y no lo tuvieron porque no hubo un aviso en tiempo y forma, que pudiera haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte", ha afirmado.

Fuster ha descrito el duelo prolongado de las familias. "Seguimos llorando lágrimas de barro, seguimos reconstruyendo nuestras vidas sobre una ausencia irreparable", ha expresado, y ha dejado claro el objetivo de su comparecencia: "Hoy no estamos aquí solo para recordar, sino para exigir que se esclarezca con transparencia todo aquello que falló, que se asuman las responsabilidades, que se refuercen los sistemas de alerta y prevención".

Durante su intervención ha enumerado lo que, a su juicio, fueron "fallos estructurales" en la gestión de la emergencia: "Fallaron mecanismos esenciales: la redundancia técnica, la capacidad de laminación, la coordinación multinivel, el despliegue logístico, la gobernanza y sobre todo los avisos y los tiempos de respuesta. Si todo falla al mismo tiempo, nadie puede afirmar que lo hizo bien".

"Además del dolor, hemos quedado en una situación de vulnerabilidad tras perder figuras esenciales para el sostén cotidiano y la conciliación familiar", ha declarado.

"Hemos dado muchas vueltas hasta estar" en Les Corts Alejandro Carabal, representante de la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar-Horta Sud, ha tomado después la palabra visiblemente emocionado. "Hemos dado muchas vueltas hasta estar aquí. Desgraciadamente nuestra casa ha sido el último sitio", ha criticado ante los grupos parlamentarios que Les Corts haya tardado tanto tiempo en recibirlos. Carabal ha recalcado la necesidad de mejorar los protocolos de actuación ante emergencias. "Debemos tener planes de emergencia, y que los conozcamos", ha reclamado, antes de pedir la creación de "una comisión mixta, en la que se trabaje codo con codo". En su intervención ha comparado la gestión con la de otras comunidades autónomas. "¿Por qué en Andalucía, en el peor momento, estaba la Guardia Civil desalojando las viviendas, estaban los bomberos achicando agua y la UME desalojando? Es el mismo partido el que gobierna allí, por lo que esto no va de colores", ha subrayado, reclamando que el debate se centre en la eficacia y no en la confrontación política. Su intervención se ha producido apenas unos días después de que el Gobierno valenciano anunciara una ayuda de 80.000 euros para los familiares de los fallecidos. Un gesto que, según ha señalado, ayuda pero no resuelve el fondo de la cuestión. "La dignidad está por delante. Seguimos sin saber, un año y medio después, lo que se hizo y lo que no se hizo", se ha lamentado. También, en referencia al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, le ha reprochado que "no haya acudido al juzgado a declarar de forma voluntaria quien dice tener la conciencia tranquila". "No podemos aceptar que el máximo responsable de la emergencia siga aforado. Que le haya pedido la jueza que acuda de manera voluntaria y no lo haya hecho. (...) Ese hombre -Mazón- no lo hizo bien". Finalmente, Concepción Cuevas, representante de la asociación Liberum, ha trasladado la sensación de desamparo que persiste entre los damnificados. "Los afectados están muy perdidos y no ven que se resuelvan sus problemas", ha afirmado ante la Cámara. Cuevas ha sido tajante al analizar las causas de la tragedia: "La tragedia ocurrió porque todo vino tarde, todos los avisos fueron tardíos. La responsabilidad es un poco de todas las instituciones, desde el Gobierno central hasta el Ayuntamiento más pequeño". Imagen de archivo de la retirada de un vehículo afectado por la dana en Paiporta, correspondiente a diciembre de 2024. BIEL ALIÑO / EFE

Un asesor afirma que estuvo con Mazón 25 minutos antes de acudir al Cecopi Este lunes, además, el que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, ha afirmado durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat llegó al Palau entre las 19:32 y las 19:42 de aquel 29 de octubre y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi. Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y accedió con él al edificio a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-alert a la población de las 20:11 horas. La jueza que instruye la causa ha citado a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto en coche "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, ha relatado que acudió al Palau sobre las 18:30 horas y ha asegurado que Mazón llegó al edificio pasadas las 19:30 horas. Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el president, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho. Asimismo, ha declarado que estuvieron allí entre 20 y 25 minutos hablando y Mazón atendiendo llamadas, pero que no le escuchó hablar de la emergencia. Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con la presa de Forata. Ha señalado también que sobre las 19:45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20:00 horas salieron del Palau. La jueza instructora ha hecho ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración en el juzgado situaron la llegada del president al Palau cerca de las 20:00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos. Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

Barcones insiste en que la Generalitat tendría que haber pedido la emergencia nacional Este lunes se ha celebrado también la Comisión de la dana del Senado, en la que la directora general de Protección Civil y Emergencia, Virginia Barcones, ha insistido en que la Generalitat valenciana es la que tendría que haber solicitado el nivel 3 de emergencia, es decir, la declaración de emergencia nacional. Barcones ha indicado que las agencias mandan avisos "de que va a llover mucho, poco, en este caso muchísimo", pero que el organismo competente para trasladar eso a una situación de peligro "es quien es competente en materia de protección civil, que es la Generalitat Valenciana". Además, ha recalcado que hasta el nivel 3 de emergencia las comunidades autónomas tienen "autonomía absoluta" para mandar el ES-Alert "cuando consideren, donde consideren y con el texto consideren". "La evidencia más factible es que esto ha sido así en todos los casos, en todas las comunidades autónomas y en todas las situaciones", ha subrayado.