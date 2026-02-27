La exjefa de prensa de Mazón reconoce ante la jueza que no sabía dónde estaba el 'expresident' la tarde de la dana

La que era jefa de prensa de Carlos Mazón, cuando este era 'president' de la Generalitat valenciana, ha declarado ante la jueza de Catarroja, en Valencia, que desconoce dónde estaba el 'expresident' la tarde de la dana.

La jueza de la dana ha tomado declaración como testigo a Maite Gómez para conocer detalles sobre su viaje con Mazón hasta el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

Gómez ha asegurado que desconocía dónde estaba Mazón y que le avisaron a las 19:45 para pedirle que fuera al Palau para acompañarle al Cecopi, según fuentes presentes de la declaración a RTVE.

Ha relatado en el juzgado que estuvo toda la mañana con Mazón y que la agenda oficial acabó con una reunión con sindicatos y que ella estuvo con en el Palau trabajando hasta las 17:30. Desconoce dónde estuvo el 'expresident' por la tarde y afirma solo coincide con él cuando "se sube al coche para ir al centro de la Eliana (el Cecopi)".

La jefa de prensa añade que no habla con nadie esa tarde, solo con el director de Comunicación Francisco González y de "nada relacionado con la emergencia".