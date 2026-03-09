La Fiscalía no descarta una "responsabilidad penal" de Mazón pero ahora no ve indicios para imputarle
- Por ello solicita al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al juzgado de Catarroja
- Pide que la jueza siga investigando y no descarta nuevas declaraciones o elementos documentales
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha considerado que "en este momento" no hay "datos o indicios con suficiente solidez" para justificar la imputación de Carlos Mazón en la causa de la dana, aunque no descarta una "eventual responsabilidad penal" del expresident de la Generalitat Valenciana y considera por ello que la magistrada debe seguir instruyendo el procedimiento, según han informado a RTVE fuentes de la Fiscalía.
De esta manera, el fiscal superior, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de esta región la devolución de la causa de la dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) para que continúe con la investigación.
Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en el que la jueza sí consideraba que había indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana, en la que fallecieron 230 personas.
Fiscalía: durante el procedimiento puede haber nuevos elementos
En su informe, la fiscalía insiste en que "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que "puedan aparecer elementos documentales" que pudiesen avalar la tesis de que el expresident hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la catátrofe del 29 de octubre de 2024.
Y por ello estima, en consecuencia, que "procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor", sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción en un futuro.
El resto de partes de la causa -acusaciones populares, particulares y defensas- también se han pronunciado sobre la exposición razonada y ahora será el TSJCV, con cinco magistrados, el que tome la decisión sobre el futuro judicial de Mazón.
La competencia para investigar a Mazón correspondería al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat, pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.
En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.
En estos 15 meses, Mazón ha dado varias versiones sobre lo que estuvo haciendo la tarde del día en el que la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estaba activada para la provincia de Valencia desde las 7.36 horas. Durante la mañana de ese 29 de octubre de 2024, Mazón mantuvo su agenda y luego estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.
A mediodía, en una comparecencia de prensa, aseguró que, "según la previsión", el temporal se desplazaba "hacia la Serranía de Cuenca", por lo que se esperaba que "en torno a las 18.00 horas" disminuyera "su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana".
Antes de elevar la exposición razonada contra Mazón al TSJCV, la instructora Nuria Ruiz solicitó el pasado noviembre las grabaciones de las comparecencias del expresident, en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados para poder incorporarlas en el procedimiento que examina la gestión de las riadas al considerar que existían inconsistencias con el sumario.