La Fiscalía no descarta una "responsabilidad penal" de Mazón pero ahora no ve indicios para imputarle

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha considerado que "en este momento" no hay "datos o indicios con suficiente solidez" para justificar la imputación de Carlos Mazón en la causa de la dana, aunque no descarta una "eventual responsabilidad penal" del expresident de la Generalitat Valenciana y considera por ello que la magistrada debe seguir instruyendo el procedimiento, según han informado a RTVE fuentes de la Fiscalía.

De esta manera, el fiscal superior, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de esta región la devolución de la causa de la dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) para que continúe con la investigación.

Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en el que la jueza sí consideraba que había indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana, en la que fallecieron 230 personas.