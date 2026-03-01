Una nueva manifestación recorre Valencia para pedir que Mazón "no quede impune" por la dana

Una nueva manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema 'Mazón a prisión' ha recorrido de nuevo el centro de Valencia para exigir que el expresidente de la Generalitat "no quede impune" y para dejar claro que continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación".

Se trata de la manifestación número 16 contra Mazón desde la dana de octubre de 2024, aunque esta vez es la primera después de que la jueza de Catarroja haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que impute al 'expresident' por "negligencia grave". El juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la causa no puede investigar a Mazón por estar aforado en su calidad de diputado autonómico.

Ante este paso de la magistrada, las víctimas han adoptado una actitud de "esperanza activa": "Continuamos luchando y no vamos a dejarlo en manos de terceros". Así lo ha expresado a los medios, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza de San Agustín de Valencia, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana Rosa Álvarez, quien ha considerado que el ex jefe del Consell debe responder por la pérdida de al menos 230 personas. "Lo único que queremos es lo mismo que cualquier familia, que el máximo responsable de los homicidios esté en prisión", ha afirmado.

"Nadie duda de quién era el máximo responsable" "En ningún momento que quede impune, porque yo creo que nadie decente duda quién era el máximo responsable; nadie decente piensa que él no ha tenido nada que ver. No es ningún convidado de piedra", ha insistido esta portavoz, que se ha mostrado convencida de que "la correa de transmisión" entre Mazón y la exconsellera de Interior Salomé Pradas -investigada en el procedimiento- era el ex secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca. Álvarez se ha pronunciado también sobre la testifical esta semana de la que era jefa de prensa de Mazón el día de la tragedia, quien dijo que informaron de los pasos del expresident aquella tarde "por lógica", no porque supieran dónde estaba. Al respecto, la presidenta de la asociación ha remarcado que "es toda una elaboración ficticia de un hecho que no se tendría que haber dado nunca" y "eufemismos que utilizan para decir que mintieron". "Y mintieron y mintieron porque están instalados en la mentira desde el primer día", ha afeado. En este punto, ha reprochado que, "después de que se apagaran las cámaras, de que se fueran los micrófonos, (Mazón) se largó a dormir a su casa". "Después de decir que iba a ser una noche larga y que habían fallecido y que iban a encontrar más muertos. Eso es brutal. En la peor noche de la historia de la Comunitat Valenciana y creo que del país", ha incidido. Álvarez ha señalado que los colectivos tienen previsto seguir manifestándose cada vez como vienen haciendo desde la tragedia independientemente del número de asistentes. "Seguiremos saliendo a la calle independientemente de que venga una, mil o cien mil personas porque nuestra lucha no la legitima el número".