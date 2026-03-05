Un comandante de la UME dice a la jueza que el Cecopi conocía la situación del Poyo una hora antes del Es-Alert

En el Cecopi ya se tenía constancia a las 19:00 horas del 29 de octubre de 2024 de que la situación en el barranco del Poyo era muy complicada, según se desprende de la declaración de un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha comparecido este jueves ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia. Se trata de más de una hora antes de que la Generalitat enviase la alerta a móviles Es-Alert, y desmonta la tesis exculpatoria ―sostenida por la entonces consejera Salomé Pradas― de que en el órgano de crisis no se fue consciente de la situación del barranco hasta mucho más tarde.

Según ha explicado Romón, que estuvo presente en el Cecopi, a las 17:00 horas la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comunicó que el barranco del Poyo llevaba un caudal elevado, aunque el aviso no se trasladó con una preocupación excesiva porque a esa hora el crecimiento del caudal no era alarmante. Según sus palabras, la rotura de la presa de Forata se plantea después de las 19:00 horas.

No obstante, también ha señalado que antes de las 19:00 horas la UME ya tenía constancia de que el barranco se había desbordado, porque la autovía A-3 ya estaba cortada y uno de sus equipos no pudo llegar hasta la localidad de Utiel por este motivo. En este sentido, el testigo ha dicho que le comunicó tanto a Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, como a José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, que el barranco del Poyo se había “desbordado” y que la autovía estaba cortada.

Igualmente, ha afirmado que a las 19:00 horas se declaró el nivel 2 de emergencia en la comarca de la Hoya de Buñol, situada en la cabecera del barranco del Poyo. Este extremo contradeciría la versión que han mantenido durante la instrucción la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.

Redacción del mensaje Es-Alert Según ha comentado, la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Patricia García, comentó, a partir de las 19:00 horas, la posibilidad del envío de un Es-Alert a la población que pudiera estar afectada por una eventual rotura de la presa de Forata. También, que se abrió una especie de coloquio sobre la redacción del mensaje entre Pradas, el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, el subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y el gerente de la empresa pública de bomberos (SGISE), Raúl Quílez, que entraban y salían a la sala, y comentaron que debatían entre confinar o evacuar a la población por las carreteras. Se decidió, ha señalado, que la población permaneciera en las viviendas y enviar un mensaje Es-Alert a la población. Ha insistido en que este mensaje no se planteó hasta la segunda reunión del Cecopi, a raíz de que se estableciera el escenario 3 de la Emergencia. El comandante de la UME ha relatado que hubo un parón del Cecopi por decisión de la consellera, y se desconectó a los que estaban asistiendo telemáticamente, miembros de Aemet, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y Delegación del Gobierno. Pradas entraba y salía de la sala y una vez redactado el Es-Alert se lee a todos los presentes en el Cecopi, sobre las 19:00 horas, y no sabe por qué paso tanto tiempo hasta su envío, a las 20:11 horas, ha manifestado. El comandante ha señalado que se volvió a desconectar a los asistentes telemáticos tras el envío de este primer mensaje de alerta a al población (a las 20:11 horas) y el segundo, el de las 20:57 horas. Ha indicado asimismo que cuando el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó al Cecopi los diferentes actores de la Emergencia informaron del punto en el que se encontraba la situación y ahí terminó la reunión. Ha dicho asimismo que no sabe si se tomó alguna decisión con la presencia de Mazón.