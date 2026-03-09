Pradas y Argüeso piden que el TSJ asuma toda la causa de la dana si finalmente imputa a Mazón
- Piden que, si se eleva la causa al TSJ para imputar a Mazón, que sea este el tribunal que asuma toda la investigación
La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias en la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso, imputado en la causa de la dana, ha pedido el sobreseimiento de la instrucción para su cliente y ha acusado a la jueza de Catarroja de llevar a cabo una investigación "claramente prospectiva".
En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la procuradora considera, para empezar, que la dana que dejó 230 muertos en octubre de 2024 fue un fenómeno natural que no constituye un "delito imputable a nadie", una "desgracia natural no previsible en su real dimensión".
Por ello, se muestra en contra de la "existencia misma de la causa", pero traslada al TSJCV que, si deciden imputar al expresidente valenciano Carlos Mazón, tal y como pidió la jueza de instrucción, que sea este el tribunal el que asuma también la investigación a Argüeso y a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, los dos únicos imputados hasta el momento.
"No se puede individualizar" la responsabilidad
Cree que procede la "unidad de la causa", ya que, al investigarse la presunta negligencia de una administración como la Generalitat Valenciana, "cada posible investigado no sería sino alguien que ha podido contribuir al resultado lesivo,", por lo que "no se puede individualizar dicha hipotética responsabilidad administrativa".
"Y ello ya no solo por el riesgo de posibles sentencias contradictorias, sino y sobre todo por la necesidad de una valoración probatoria conjunta, pues las pruebas (declaraciones de investigados, testigos, periciales, etc.) afectan, en una mayoría de ellas, a todos los implicados", destaca en su escrito.