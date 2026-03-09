Pradas y Argüeso piden que el TSJ asuma toda la causa de la dana si finalmente imputa a Mazón

La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias en la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso, imputado en la causa de la dana, ha pedido el sobreseimiento de la instrucción para su cliente y ha acusado a la jueza de Catarroja de llevar a cabo una investigación "claramente prospectiva".

En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la procuradora considera, para empezar, que la dana que dejó 230 muertos en octubre de 2024 fue un fenómeno natural que no constituye un "delito imputable a nadie", una "desgracia natural no previsible en su real dimensión".

Por ello, se muestra en contra de la "existencia misma de la causa", pero traslada al TSJCV que, si deciden imputar al expresidente valenciano Carlos Mazón, tal y como pidió la jueza de instrucción, que sea este el tribunal el que asuma también la investigación a Argüeso y a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, los dos únicos imputados hasta el momento.