La Fiscalía pide archivar la querella contra la jueza de la dana y su marido al no ver delito

La Fiscalía ha pedido la inadmisión y el archivo de la querella presentada contra la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 y su marido por varios delitos, al considerar que hay "criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal".

La querella fue presentada por el abogado y youtuber Rubén Gisbert ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión el deber de perseguir determinados delitos, y pedía entre otras cosas anular la instrucción.

La jueza ha denunciado un intento de "dinamitar" la causa promovido por este abogado, que representa a ocho víctimas de la riada, y que ha denunciado que el marido de la jueza, el también instructor Jorge Martínez, ha participado en la toma de declaración de testigos en la fase inicial de investigación de la tragedia en un juzgado de Catarroja.

Este abogado, que ha aportado grabaciones en las que supuestamente se escuchaba al magistrado participar en los interrogatorios, pedía en su querella "apartar inmediatamente" a la jueza, suspenderla tanto a ella como a su marido de la carrera judicial, que se hiciera una "evaluación psiquiátrica" de la magistrada y trasladar toda la instrucción a la Audiencia Nacional, informa Efe.

Gisbert anunció la querella en la comisión de Les Corts La querella fue anunciada por Gisbert en Les Corts Valencianes el mes pasado, cuando compareció en la comisión de investigación sobre la dana para explicar las acciones que llevó a cabo a través de su asociación 'Solo el pueblo salva al pueblo', a quien los grupos de la oposición le acusaron de "oportunista" y dudaron de su credibilidad. Las víctimas de la dana intervienen en Les Corts: "Llevamos 483 días de maltrato" En esa comparecencia, Gisbert dijo que la investigación de la jueza es "sesgada" y la acusó de prevaricación y de "usurpación de funciones públicas en la figura de su marido, que la ha sustituido durante las prácticas de las diligencias".