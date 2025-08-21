El CGPJ abre diligencias contra la jueza de Catarroja tras una queja de la exconsejera Pradas, imputada por la dana

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia tras las quejas presentadas por una de las investigadas, la exconsellera Salomé Pradas, a las que después se sumó el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, también investigado en la causa.

Ha sido el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, quien ha puesto en marcha este procedimiento contra la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, según han confirmado a RTVE Noticias fuentes jurídicas.

Es un paso habitual siempre que se recibe una queja contra un juez. En esta fase se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial. Solo cuando se abre expediente puede hablarse de investigación.

Pradas ve su derecho de defensa "gravemente afectado" Al CGPJ han llegado las quejas de la exconsellera Pradas, que ve su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria". La defensa de Pradas presentó una queja en mayo en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la jueza el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar. Comunidad Valenciana Informativos La reconstrucción tras la dana 9 meses después Escuchar audio El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios. Pradas amplió después su queja por la forma en la que se transcribió su declaración del pasado 11 de abril.