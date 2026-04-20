La jefa de Protección Civil dice que intentó sugerir el Es-Alert una hora y media antes de que se enviara la alerta

La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, ha declarado este lunes como testigo ante la jueza de Catarroja. Ha asegurado que el día de la dana intentó comunicarse con los responsables de emergencias de la Generalitat a las 18:29 horas para sugerir el envío de un Es-Alert. Pero la alerta finalmente se lanzó a las 20:11 horas.

García estuvo conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que empezó a las 17 horas. Según han indicado fuentes conocedoras de la declaración judicial, la responsable de Protección Civil ha afirmado que llamó a las 18:29 horas al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ya que desde Madrid le habían preguntado por qué no se empleaba esta herramienta de aviso masivo a la población. Pero Suárez no le cogió la llamada.

García ha indicado que, como Suárez no le cogió el teléfono, llamó a la jefa de servicio de Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Piles, a la que le dijo que le habían recordado desde Madrid que existía la opción de mandar un Es-Alert.

La reunión del Cecopi, según García, se paró sobre las 18:10 horas. En ese momento, la calle donde ella reside, en el municipio de L'Alcudia, empezaba a inundarse. García ha señalado también que el Cecopi se retomó a las 19:10 horas. Fue entonces cuando volvió a llamar al subdirector de Emergencias. Aunque Suárez le canceló la llamada, en la reunión explicó que habían preparado un mensaje a la población destinado a los pueblos ubicados aguas abajo de la presa Forata.

La alerta finalmente se mandó a las 20:11 horas a los móviles de la provincia de Valencia para pedir que se evitaran desplazamientos. Sobre su contenido, García ha declarado que siempre pensó que la recomendación que debían mandar primero a la población era la de subir a plantas altas.

También ha hecho declaraciones sobre el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayoría de las muertes. Según ha contado, se habló sobre este barranco a las 20:10 y sobre las 20:30 horas se activó para toda la provincia a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que había sido solicitada a las 15:30 horas para el municipio de Utiel. La dana se saldó con 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.