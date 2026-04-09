Un nuevo auto de la jueza de la dana sostiene que el ES-Alert se pudo enviar tres horas antes

Un nuevo auto de la jueza de la dana desmonta los argumentos ofrecidos por la exconsellera Salomé Pradas y asegura que "lo más dramático" es que se pudo haber lanzado un mensaje de alerta a la población el día de las inundaciones sobre las 17:20 horas, tres horas antes de la hora del envío, que fue a las 20:11 horas.

En el documento, la magistrada que investiga la causa penal por la muerte de 230 personas insiste en la tardanza en remitir el mensaje de alerta: "No se le reveló a Salomé Pradas por un técnico a las 20:00 horas un sistema para alertar a la población, sino que estaba sobre la mesa del CECOPI, desde las 17:20 horas". Ese sistema era "plenamente operativo", y no requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización por ninguna autoridad estatal, añade.

En el auto se señala la sucesión de propuestas y envíos del mensaje, e indica que se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17:20 horas con el contenido que consta en el cuaderno del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que hubiera sido plenamente efectivo hasta el punto de que aconsejaba subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y que, por tanto, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas, o ir por carretera, era un riesgo clarísimo que había de excluirse.

La jueza refiere que Pradas "no se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar", y también incluye en la falta de avisos a la población al otro investigado en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, director del plan en las situaciones de preemergencia, 0 y 1 de emergencia, cuando "los coches flotaban por la calle en Utiel".