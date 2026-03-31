Sale a la luz una conversación entre el jefe de bomberos el día de la dana y Salomé Pradas: "Hiciste hasta donde te dejaron"
- El jefe de bomberos de Alcira afirma que él y Pradas tenían superiores que les limitaron durante la tragedia
- Acció Cultural del País Valencià, que ejerce como acusación, ha pedido que Pardo sea nuevamente citado como testigo
El responsable de la unidad de bomberos de Alcira, Alberto Pardo, ha entregado a la jueza de la dana mensajes de voz intercambiados con la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. En ellos, asegura que sus superiores le impidieron actuar plenamente durante la tragedia.
En la transcripción de estos mensajes, a los que ha tenido acceso RNE, se puede leer cómo el jefe de bomberos le dice a Pradas: "Hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros teníamos nuestros jefes por encima". También le dice: "Tú tenías a tus jefes por encima, que al final si te van cortando las alas...".
En el audio, Pardo insiste en que ambos estaban limitados en su capacidad de actuación: "Si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio, porque a nosotros a las seis y media claro que nos mandaron a base, lo que pasa que no pudimos llegar".
Estas son conversaciones que Pardo y Pradas se intercambiaron entre el 9 de febrero y el 28 de marzo de 2026, según han informado Nuria Llopis (de RNE Valencia) y Nacho Monrabal. Es decir, antes de declarar en sede judicial. En otro de los mensajes se puede leer: "Sigo manteniendo que tú movilizaste todo lo habido y por haber. No sé con quién hablabas, pero que movilizaste a todo el mundo sí, y que la UME ya estaba movilizada son palabras textuales tuyas".
En el audio, Pardo le dice a la exconsellera que ambos estuvieron trabajando "hasta última hora". Y lo hicieron, en sus propias palabras, "codo a codo con el consorcio": "Hicimos creo que más de lo que nos pertenecía pero al final estamos trabajando en emergencias y cuando pasan estas catástrofes, pues creo que ahí se ve la gente profesional, que tira para adelante sin mirar atrás", indica.
Pardo le dice a Pradas que si le preguntan por ella, va a contar que movilizó todos los recursos disponibles durante la emergencia. "No te preocupes, que yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea… Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que tú movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente, no sé con quien [sic] estabas hablando, eso sí, pero que movilizaste a todo el mundo", indica la transcripción del audio.
Acció Cultural reclama que Pardo vuelva a declarar
Ante estas conversaciones, Acció Cultural del País Valencià —que ejerce como acusación en la investigación de la tragedia— ha pedido a la jueza de la dana que vuelva a citar como testigo a Pardo, quien ha declarado este mismo lunes.
La acusación sostiene que no pudo ser interrogado sobre estos temas. "Esta información no la suministró el testigo en su declaración ni pudo ser interrogado sobre estos extremos", ha indicado la entidad, que destaca que los audios mencionan que "la responsable de la emergencia tenía 'jefes' que le impidieron realizar determinadas actuaciones".
A tenor de lo dicho en los mensajes, la entidad considera que Pradas tenía jefes que le impidieron realizar determinadas actuaciones y que le “cortaron las alas”.