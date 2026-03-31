Sale a la luz una conversación entre el jefe de bomberos el día de la dana y Salomé Pradas: "Hiciste hasta donde te dejaron"

El responsable de la unidad de bomberos de Alcira, Alberto Pardo, ha entregado a la jueza de la dana mensajes de voz intercambiados con la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. En ellos, asegura que sus superiores le impidieron actuar plenamente durante la tragedia.

En la transcripción de estos mensajes, a los que ha tenido acceso RNE, se puede leer cómo el jefe de bomberos le dice a Pradas: "Hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros teníamos nuestros jefes por encima". También le dice: "Tú tenías a tus jefes por encima, que al final si te van cortando las alas...".

En el audio, Pardo insiste en que ambos estaban limitados en su capacidad de actuación: "Si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio, porque a nosotros a las seis y media claro que nos mandaron a base, lo que pasa que no pudimos llegar".

Estas son conversaciones que Pardo y Pradas se intercambiaron entre el 9 de febrero y el 28 de marzo de 2026, según han informado Nuria Llopis (de RNE Valencia) y Nacho Monrabal. Es decir, antes de declarar en sede judicial. En otro de los mensajes se puede leer: "Sigo manteniendo que tú movilizaste todo lo habido y por haber. No sé con quién hablabas, pero que movilizaste a todo el mundo sí, y que la UME ya estaba movilizada son palabras textuales tuyas".

En el audio, Pardo le dice a la exconsellera que ambos estuvieron trabajando "hasta última hora". Y lo hicieron, en sus propias palabras, "codo a codo con el consorcio": "Hicimos creo que más de lo que nos pertenecía pero al final estamos trabajando en emergencias y cuando pasan estas catástrofes, pues creo que ahí se ve la gente profesional, que tira para adelante sin mirar atrás", indica.

Pardo le dice a Pradas que si le preguntan por ella, va a contar que movilizó todos los recursos disponibles durante la emergencia. "No te preocupes, que yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea… Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que tú movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente, no sé con quien [sic] estabas hablando, eso sí, pero que movilizaste a todo el mundo", indica la transcripción del audio.