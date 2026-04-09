Pradas defendió confinar a la población el día de la dana ante "una batería" de "persuasiones" desde Presidencia

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, defendió la posibilidad de confinar a la población en Valencia el 29 de octubre de 2024 ante lo que consideró "una batería de intento de persuasión" desde Presidencia de la Generalitat para que no se llevara a cabo esa medida.

Así consta en la transcripción del careo que Pradas mantuvo con José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Presidencia de la Generalitat con Carlos Mazón, en el juzgado de Catarroja el pasado mes de enero para tratar de aclarar sus testimonios sobre la gestión de la emergencia, a la que ha tenido acceso EFE.

La principal controversia eran los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar un confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto y que plasmó en unos meensajes de Whatsapp en los que decía "de confinar nada".

Defendió la legalidad de la medida Según el escrito sobre ese careo remitido a las partes, Pradas aseguró que notó "cierta persuasión repentina a partir de las 19:54" horas para que esa medida -el confinamiento de parte de la población ante la posible rotura de la presa de Forata- "no se llevara a término". 01.01 min La jueza de la dana rechaza que Mazón se persone en la causa judicial Ella entendía que "la instrucción de no confinar venía o bien de Cayetano García -ex secretario autonómico de Presidencia- o bien del president" -Carlos Mazón-, que "no podía ser de otra forma". Sin embargo, ella defendió en todo momento la legalidad de la medida pues tenía "la legislación clara", aunque apuntó que "todos podemos tener dudas y lagunas", que "aquella situación fue muy difícil de gestionar" y que "no le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó".