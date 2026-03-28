Una nueva manifestación en Valencia pide que Mazón "no quede impune" por la dana tras citarle la jueza como testigo

Una nueva manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema "Mazón a prisión" ha recorrido este sábado el centro de Valencia para exigir que el 'expresident' de la Generalitat "no quede impune" y para reclamar de nuevo "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento porque "no está haciendo nada y solo se está protegiendo".

La Delegación del Gobierno ha estimado la participación en más de 1.500 personas en la que es la marcha número 16 desde la tragedia de la dana hace 17 meses, el 29 de octubre de 2024, y que se produce después de que el pasado martes la jueza de Catarroja citara a Carlos Mazón a declarar como testigo. Más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales de la Comunitat Valenciana, las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV) han convocado esta macha.

También es la primera después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante el día de la tragedia, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal calificó su conducta de "reprobable" social y políticamente.

Ven con "esperanza" la citación de Mazón como testigo Los manifestantes ven la citación de Mazón como testigo con una actitud de "esperanza": "No lo entendemos como una resignación, sino como un paso más para seguir en nuestra lucha de verdad, justicia y reparación". Así lo ha expresado a los medios, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana 29 de Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien ha considerado que el ex jefe del Consell debe responder por la pérdida de al menos 230 personas, al tiempo que ha criticado el "vergonzoso" auto del TSJCV en el que se devolvía la causa a la jueza de Catarroja. "Si el Tribunal Superior de Justicia lanza un auto tan vergonzoso en el que dice que Carlos Mazón no era garante, que no tenía ninguna responsabilidad el día que pasó el mayor desastre de la Comunitat Valenciana (...) Si no es responsable el 'president' de la Generalitat, ¿quién lo es?", se ha preguntado Gradolí. Por tanto, a su juicio, la decisión de la magistrada de Catarroja de prorrogar la investigación seis meses más "es un paso más". "Vamos a seguir y seguiremos hasta donde tengamos que llegar, porque si algo tenemos es paciencia y, sobre todo, la razón para seguir en el camino de la verdad, justicia y reparación", ha apuntado. En términos similares se ha expresado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Ávarez, quien ha insistido en que las víctimas solicitan "sobre todo, ahora mismo, que no se le mantenga aforado (a Mazón)". Además, ha cargado también contra el TSJCV: "El Tribunal Superior de Justicia está formado por cinco personas que en un momento aprobaron una oposición y que ahora están ahí, no sé si con muchas o pocas ganas de trabajar, no sé si con más o menos afinidad a Carlos Mazón, aunque sí que hay unas fotos con cierto compadreo".