La Audiencia de Valencia ordena reabrir la causa del excomisionado de la dana

La Audiencia de Valencia ha estimado varios recursos contra el sobreseimiento de la causa abierta al excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel, a raíz de una denuncia por falsedad documental del título con el que promocionó como funcionario, y ha ordenado el inicio de la instrucción.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso EFE, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acepta los recursos de Manos Limpias y la Diputación de Valencia, y de forma parcial, el del Ministerio Fiscal, contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia de desestimar sus recursos contra el sobreseimiento de la causa.

Así, la Audiencia acuerda revocar la decisión impugnada, procediendo, en consecuencia, a dejar sin efecto el sobreseimiento de las actuaciones y ordenando el inicio de la instrucción.

Falsedad documental El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia desestimó los recursos de reforma presentados contra el sobreseimiento de la causa abierta al excomisionado del Gobierno al considerar que estaba prescrito el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía. El magistrado consideró entonces que no se trataba de un delito continuado y tampoco apreciaba la comisión del delito de estafa en el excomisionado, quien dimitió el 31 de julio de 2025 tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y unos días después intentó suicidarse. 01.11 min El excomisionado de la dana José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio Respecto a la prescripción, la Audiencia señala en el auto notificado que no entra en consideraciones acerca de la posibilidad de que el delito de falsedad sea continuo o permanente e indica que, según la información remitida por la Diputación, Ángel habría solicitado sendas prórrogas en el servicio activo en los últimos años, los dos últimos los de 2023 y 2024.