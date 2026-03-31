La jueza de la dana rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa judicial
- Mazón, sobre su petición de personación: “Tengo derecho a saber si se me sigue investigando o no”
- El abogado del expresidente pidió este lunes su personación tras el auto del TSJ que descarta imputarle
La jueza de la dana ha rechazado este martes la personación de Carlos Mazón en la causa que instruye sobre la gestión que hizo la administración de la letal riada, que se saldó con 230 muertos en la provincia de Valencia. El ex dirigente popular estudia ahora si recurre la decisión de la magistrada. Esta misma mañana, el expresidente de la Comunidad de Valencia había defendido el cambio de estrategia en su defensa, que solicitó este lunes su personación en el procedimiento abierto por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.
"Hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo”, ha señalado Mazón en los pasillos de las Cortes Valencianas antes de saber que la instructora rechazaba su petición. El expresidente se refería a la resolución por la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó imputarle, como había solicitado la jueza.
"Quiero saber, primero, qué causa hay ahí, y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo", ha respondido a los periodistas ante la pregunta de si con su petición de personarse pretende dilatar el proceso judicial o su comparecencia en calidad de testigo, decisión acordada por la magistrada tras el auto del TSJCV.
A este respecto, a su declaración como testigo y preguntado por los cambios de versión sobre su actuación la tarde del 29 de octubre de 2024, Mazón ha defendido que ha ofrecido multitud de explicaciones. “He dado decenas de explicaciones, decenas de datos, decenas de comparecencias… creo que nadie ha dado más explicaciones que yo”, ha señalado para apuntar a continuación que considera que la acción de la justicia se tendría que centrar sobre otras personas.
“Creo que es el momento de que asuman otros algún tipo de responsabilidad. No ha habido cambios de versión, lo que ha habido es muchos bulos a los que ha habido que responder", ha zanjado.
La estrategia de defensa del expresidente
El auto del TSJCV ha supuesto un punto de inflexión en la estrategia que hasta ahora había seguido el expresidente, como señaló su abogado, Ignacio Gally, en el escrito por el que solicitó la personación de su cliente.
El letrado, decano también del Colegio de Abogados de Alicante, aseguró que no había considerado hasta ahora la personación voluntaria, pero "tras el auto del TSJCV, y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aun después de la resolución del Tribunal competente".
En ese auto, el pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ rechazó por unanimidad investigar al exdirigente popular al no apreciar que su actuación la tarde de la dana fuese constitutiva de un delito penal.
Los cinco magistrados descartaron así declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón, al ser aforado, y justificaron su decisión en que éste no ostentaba la "posición de garante", porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia.