La jueza de la dana rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa judicial

La jueza de la dana ha rechazado este martes la personación de Carlos Mazón en la causa que instruye sobre la gestión que hizo la administración de la letal riada, que se saldó con 230 muertos en la provincia de Valencia. El ex dirigente popular estudia ahora si recurre la decisión de la magistrada. Esta misma mañana, el expresidente de la Comunidad de Valencia había defendido el cambio de estrategia en su defensa, que solicitó este lunes su personación en el procedimiento abierto por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

"Hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo”, ha señalado Mazón en los pasillos de las Cortes Valencianas antes de saber que la instructora rechazaba su petición. El expresidente se refería a la resolución por la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó imputarle, como había solicitado la jueza.

"Quiero saber, primero, qué causa hay ahí, y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo", ha respondido a los periodistas ante la pregunta de si con su petición de personarse pretende dilatar el proceso judicial o su comparecencia en calidad de testigo, decisión acordada por la magistrada tras el auto del TSJCV.

A este respecto, a su declaración como testigo y preguntado por los cambios de versión sobre su actuación la tarde del 29 de octubre de 2024, Mazón ha defendido que ha ofrecido multitud de explicaciones. “He dado decenas de explicaciones, decenas de datos, decenas de comparecencias… creo que nadie ha dado más explicaciones que yo”, ha señalado para apuntar a continuación que considera que la acción de la justicia se tendría que centrar sobre otras personas.

“Creo que es el momento de que asuman otros algún tipo de responsabilidad. No ha habido cambios de versión, lo que ha habido es muchos bulos a los que ha habido que responder", ha zanjado.