Mazón pide a la jueza de la dana personarse en la causa para conocer los detalles de la investigación sobre él

El Expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana personarse en la causa y tener acceso a toda las diligencias que se han practicado sobre él, según ha podido confirmar RTVE. Lo hace después de que la magistrada le haya citado como testigo tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJC) a investigarle.

La defensa de Mazón, el letrado Ignacio Gally, ha remitido al juzgado de Catarroja un escrito en el que pide que su cliente pueda personarse en la causa.

Mazón fue invitado a comparecer en calidad de testigo por la jueza instructora hasta en tres ocasiones mientras fue 'president' de la Generalitat, cargo que abandonó el pasado 2 de diciembre.

La semana pasada, la jueza de Catarroja acordó su citación, aún sin fecha, como testigo, días después de conocer que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano había rechazado su petición de investigar al todavía diputado autonómico del PP.

En el referido escrito, al que ha tenido acceso Efe, el decano del Colegio de Abogados de Alicante señala que su cliente "desde el inicio del procedimiento ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añade.