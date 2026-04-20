Comisión de investigación de la dana en el Congreso, hoy en directo: comparece el jefe de climatología de la Aemet

El jefe de climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, comparece este lunes ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la dana que arrasó la provincia de Valencia en octubre de 2024, provocando 230 muertos.

Núñez es el primer representante de la Administración central del Estado que comparecerá en la comisión de investigación del Congreso. El jefe de climatología es una de las personas que participó en la reunión del Cecopi que se convocó la tarde de la dana y ya prestó declaración ante la magistrada de Catarroja que instruye la causa judicial.

01.36 min La mayoría de las víctimas de la dana murió antes de que sonara el mensaje de alerta

Núñez declaró ante la jueza que faltó liderazgo en la reunión del Cecopi, presidida por la exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y en la que se debatió el envío de una alerta masiva a la población.

Además, el jefe de climatología acusó a la Generalitat Valenciana de “mentir”, en referencia a la estrategia del Consell de Carlos Mazón de responsabilizar a la Aemet y a otros organismos dependientes del Estado de no haber informado con suficiente antelación de la fatal riada.

01.08 min El mensaje de alerta de la dana estaba redactado a las seis y cuarto de la tarde

Núñez, que grabó la reunión del Cecopi, prueba incorporada al sumario por la jueza, aseguró que la Generalitat le puso “en el punto de mira” y fue víctima de una campaña de señalamiento en las redes sociales.

El jefe climatología aseguró que hasta las siete de la tarde no se empezó a debatir la idoneidad de enviar un mensaje a la población. Él mismo trasladó a las 19.12 a su superior, el delegado de la Aemet en la región que se iba a remitir a los móviles una alerta. Otros testigos sin embargo han señalado que esta posibilidad ya se empezó a analizar a las 17.00.

Tras Núñez, esta tarde, declarará el exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (Sgise), Raúl Quílez. Es otra de las personas que ha comparecido ante la jueza de Catarroja. En su declaración en el juzgado, Quílez señaló que Pradas dudó sobre el envío del mensaje y precisó que la decisión final sobre la alerta no se tomó en el Cecopi, sino fuera de la sala.