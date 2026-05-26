La Justicia da la razón a RTVE y frena la ofensiva de UTECA para paralizar la comercialización del Mundial 2026
- El Juzgado descarta las medidas cautelares de las televisiones privadas y respalda el modelo comercial de RTVE
- Varapalo judicial: el Tribunal desestima íntegramente las medidas cautelares solicitadas por la patronal de las televisiones privadas
- Respaldo regulatorio: el auto judicial otorga un sólido valor interpretativo al criterio de la CNMC que avala las fórmulas de patrocinio de RTVE
- Competencia desleal: la resolución no considera probados los argumentos de UTECA contra RTVE
- Vía libre al mercado: RTVE continuará con total normalidad la captación de anunciantes para el gran evento futbolístico
La Justicia ha frenado de manera categórica la ofensiva emprendida por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) contra la comercialización del Mundial de Fútbol por parte de RTVE. En un auto dictado por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid nº 19, se ha resuelto que “no ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por UTECA frente a RTVE”. Esta decisión judicial desbarata el intento de las televisiones privadas de paralizar la comercialización publicitaria del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.
Respaldo a la interpretación regulatoria de la CNMC
El Auto rechaza que exista una infracción clara en los paquetes comerciales diseñados por la corporación pública. El Magistrado subraya que la oferta de la radiotelevisión pública cuenta con el importante antecedente de los criterios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La resolución judicial toma en consideración que la CNMC ha respaldado de forma reiterada que RTVE está facultada para comercializar estos formatos de patrocinio televisivo y las comunicaciones comerciales asociadas y vinculadas a los mismos.
Competencia desleal
El auto del Tribunal de Instancia es claro al no apreciar la urgencia de la supuesta infracción de la Ley de Competencia Desleal alegada por los operadores privados. La resolución dictamina que los argumentos de UTECA carecen de la rotundidad necesaria para justificar una intervención judicial que pretendía causar un grave impacto a la corporación pública estatal.
Frente al agresivo requerimiento de las televisiones privadas, el juzgado ha concluido que la postura de RTVE se ampara en las excepciones de comercialización publicitaria asociadas a patrocinios validadas administrativamente.