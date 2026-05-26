La Justicia da la razón a RTVE y frena la ofensiva de UTECA para paralizar la comercialización del Mundial 2026

La Justicia ha frenado de manera categórica la ofensiva emprendida por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) contra la comercialización del Mundial de Fútbol por parte de RTVE. En un auto dictado por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid nº 19, se ha resuelto que “no ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por UTECA frente a RTVE”. Esta decisión judicial desbarata el intento de las televisiones privadas de paralizar la comercialización publicitaria del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

Respaldo a la interpretación regulatoria de la CNMC El Auto rechaza que exista una infracción clara en los paquetes comerciales diseñados por la corporación pública. El Magistrado subraya que la oferta de la radiotelevisión pública cuenta con el importante antecedente de los criterios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La resolución judicial toma en consideración que la CNMC ha respaldado de forma reiterada que RTVE está facultada para comercializar estos formatos de patrocinio televisivo y las comunicaciones comerciales asociadas y vinculadas a los mismos.