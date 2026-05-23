El periodista de RTVE José Antonio Guardiola, Premio Cirilo Rodríguez 2026

El corresponsal de Televisión Española José Antonio Guardiola ha sido reconocido con el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que concede anualmente la Asociación de Periodistas de Segovia (APS). El prestigioso galardón reconoce el trabajo de periodistas, cámaras o fotorreporteros de medios españoles que realizan su labor en el extranjero. Junto a Guardiola también han sido finalistas la corresponsal de RTVE Cristina Olea, y el periodista Mikel Ayestarán.

"Es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un breaking news, pero siempre buscando claves y contexto; o el que dedica meses de investigación, atando cabos y comprobando datos y hechos, hasta tener armada una gran historia”, ha señalado el jurado del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.

Al recoger el galardón, Guardiola ha plasmado su admiración por los otros finalistas. A Olea la ha catalogado como la mejor corresponsal de TVE: "Yo era su jefe cuando llegó y, desde entonces hasta ahora, sigue arriesgando en la narración". De Ayestarán ha afirmado que "es un periodista que sabe explicar un gran cuadro a través de un detalle", y ha puesto en valor su capacidad de llegar a gente joven.

La trayectoria de Guardiola José Antonio Guardiola, reportero de RTVE desde 1988, es el actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, tras haber cubierto numerosos conflictos como enviado especial: entre ellos el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. También fue jefe de Información Internacional de TVE y director de ‘En Portada’ de 2008 a 2021.Y dirigió los programas de actualidad internacional ‘El Mundo en 24 horas’ y ‘De sur a norte’.