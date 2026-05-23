El periodista de RTVE José Antonio Guardiola, Premio Cirilo Rodríguez 2026
- El galardón, por el que competían también los periodistas Cristina Olea y Mikel Ayestarán, se ha desvelado este viernes en una gala celebrada en Segovia
- Según el jurado, Guardiola "es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un breaking news, pero siempre buscando claves y contexto”
El corresponsal de Televisión Española José Antonio Guardiola ha sido reconocido con el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que concede anualmente la Asociación de Periodistas de Segovia (APS). El prestigioso galardón reconoce el trabajo de periodistas, cámaras o fotorreporteros de medios españoles que realizan su labor en el extranjero. Junto a Guardiola también han sido finalistas la corresponsal de RTVE Cristina Olea, y el periodista Mikel Ayestarán.
"Es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un breaking news, pero siempre buscando claves y contexto; o el que dedica meses de investigación, atando cabos y comprobando datos y hechos, hasta tener armada una gran historia”, ha señalado el jurado del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.
Al recoger el galardón, Guardiola ha plasmado su admiración por los otros finalistas. A Olea la ha catalogado como la mejor corresponsal de TVE: "Yo era su jefe cuando llegó y, desde entonces hasta ahora, sigue arriesgando en la narración". De Ayestarán ha afirmado que "es un periodista que sabe explicar un gran cuadro a través de un detalle", y ha puesto en valor su capacidad de llegar a gente joven.
La trayectoria de Guardiola
José Antonio Guardiola, reportero de RTVE desde 1988, es el actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, tras haber cubierto numerosos conflictos como enviado especial: entre ellos el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. También fue jefe de Información Internacional de TVE y director de ‘En Portada’ de 2008 a 2021.Y dirigió los programas de actualidad internacional ‘El Mundo en 24 horas’ y ‘De sur a norte’.
Un galardón de prestigio
A lo largo de su historia, el Premio Cirilo Rodríguez ha galardonado a una amplia lista de destacados corresponsales y analistas internacionales. Entre ellos, profesionales de RTVE como Rosa María Calaf, Fran Sevilla, Carmen Sarmiento, Diego Carcedo, Felipe Sahagún, Evaristo Cañete, Vicente Romero o Mavi Doñate.
El ganador se ha entregado este viernes 22 de mayo en una gala en el Parador de Segovia, tras una última reunión del jurado, encabezado por el presidente de la APS, Miguel Ángel López. El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas. Además, los tres recibirán ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón.
En la víspera de la entrega del premio, se celebraron las jornadas ‘Periodismo en lo Global’ organizadas por la APS en colaboración con la Universidad de Valladolid, en las que han participado los finalistas junto a otros ponentes.