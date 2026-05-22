El periodista de TVE José Antonio Guardiola recibe el Premio Cirilo Rodríguez

El periodista de Televisión Española (TVE) José Antonio Guardiola ha recibido este viernes el 41 Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, concedido por la Asociación de Periodistas de Segovia (APS). Un galardón dedicado a corresponsales y enviados especiales de medios españoles en el extranjero, al que también aspiraba como finalista su compañera de TVE Cristina Olea, además del periodista Mikel Ayestarán.

El premio que ha recibido Guardiola consta de una aportación monetaria de 8.000 euros. Los otros dos finalistas, Olea y Ayestarán, han obtenido una cuantía de 2.000 euros. Además, los tres han recibido ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

Su trayectoria El madrileño José Antonio Guardiola es reportero de Televisión Española desde 1988 y actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, donde ha vivido en primera persona la crisis migratoria durante el mandato de Donald Trump. Ha cubierto numerosos conflictos como enviado especial, desde el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. Además, ha sido jefe de Información Internacional de TVE y director de En Portada de 2008 a 2021, con reportajes como el que investigó la muerte de Salvador Allende o la última entrevista en exclusiva a Nelson Mandela. Además, ha dirigido los programas El Mundo en 24 horas y De sur a norte. Ya premiado, Guardiola se ha subido al escenario y ha plasmado su admiración por los otros finalistas. De Mikel Ayestarán ha afirmado que "es un periodista que sabe explicar un gran cuadro a través de un detalle", y ha puesto en valor su capacidad de llegar a gente joven. A Olea la ha catalogado como la mejor corresponsal de TVE: "Yo era su jefe cuando llegó, y desde entonces hasta ahora sigue arriesgando en la narración". También ha aprovechado para hacer un alegato a la libertad de prensa frente a los líderes políticos: "No puede ser que existan presidentes que estén cada día insultando periodistas". Ha recordado las otras veces que ha estado nominado al Cirilo, la primera vez hace 30 años, y ha finalizado su discurso deseando el fin de los conflictos: "Ojalá llegue el lunes y muchos de los que nos dedicamos a narrar la violencia estemos en la fila del paro".

Los finalistas Cristina Olea trabaja en Televisión Española desde 2006. Aunque ha sido enviada especial en diversos países, desde 2018 es corresponsal en Washington y sigue la actualidad del país estadounidense. En enero de 2021 entrevistó al expresidente Barack Obama. Ha recopilado varios de sus reportajes en su libro La Gran Factura Americana y es la vicepresidenta del White House Foreign Press Group (WHFPG). En 2013 le concedieron un Globo de Oro y el Gran premio del Jurado en el World Media Festival de Hamburgo por el reportaje "El desencanto de Europa". Ayestaran, que ya fue finalista del galardón en 2015, se especializó en Oriente Medio como freelance y ha trabajado durante dos décadas sin redacción fija, aunque ha colaborado de forma permanente con los grupos EiTB y Vocento.