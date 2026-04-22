RTVE entrega los Premios RNE Sant Jordi 2026 a estrellas como Almodóvar, Alauda Ruiz de Azúa o Karla Sofía Gascón

RTVE entregó anoche los 70 Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, una cita que brilló de forma especial, con grandes estrellas de la industria a nivel nacional e internacional: Pedro Almodóvar, Alauda Ruiz de Azúa, Karla Sofía Gascón, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Eva Libertad o Carme Elías fueron algunos de los nombres propios de la ceremonia.

Gemma Nierga y Sílvia Abril condujeron la gala, dirigida por María Eizaguirre, con guion de Juan Luis Iborra y Alberto Maeso. Contó con la asistencia de la consejera de RTVE Marta Ribas; el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo; el director de La 2Cat, Oriol Nolis; el director de RNE, Roberto Santamaría; y la directora de Ràdio 4, Sonia Urbano.

La música corrió a cargo de algunas de las figuras más destacadas del Benidorm Fest 2026: Izan Llunas, con una versión de ‘Piensa en mí’; ASHA, que junto a Tony Grox & LUCYCALYS y el guitarrista Pelu Monje ofreció una versión muy especial de ‘Turista’; y los propios ganadores del Benidorm Fest, que cerraron esta gala de cine con su éxito ‘T’AMARÉ’. La cita contó también con la actuación de In Extremis, expertos en efectos especiales en cine.

Premios RNE Sant Jordi 2026

La directora Eva Libertad fue la primera en recoger el premio a Mejor Ópera Prima por 'Sorda', junto a la productora Miriam Porté, y lo dedicó "a todas aquellas mujeres sordas que me abrieron su corazón y compartieron sus vivencias para que yo pudiese contar la historia de Ángela. Mujeres que intentan procurarse una vida digna y hermosa en un mundo que muchas veces es hostil para ellas y que la mayor parte de veces no las conoce". Y se emocionó al explicar que "en Murcia, que es mi tierra y el lugar donde filmamos la película, la Asamblea General, a raíz de 'Sorda', ha aprobado por primera vez un protocolo para mujeres sordas durante el parto en los hospitales, que es algo que me emociona muchísimo: primero porque va a mejorar la vida de tantísimas mujeres y porque también es una prueba del poder transformador del cine".

Álvaro Cervantes, con su premio josep echaburu josep echaburu

Álvaro Cervantes recogió el premio como Mejor Actor: "’Sorda’ me está dando muchísimas cosas, y dudo que me vuelva a pasar algo así con una película, está siendo increíble el viaje", ha explicado, y quiso dedicárselo "a ese equipo maravilloso murciano-catalán que puso todo su corazón y toda su sensibilidad". Nora Navas dio las gracias a RNE y Ràdio 4 por considerarla merecedora del premio a Mejor Actriz, que dedicó "a todas las mujeres, y también hombres, que durante este tiempo han venido a decirme que “yo soy Eva”, porque todos somos incongruentes, todos somos valientes, pero somos temerosos, todos sabemos hacia donde va la vida, todos nos perdemos, tenemos miedo y somos iguales".

Alauda Ruiz de Azúa, directora de la galardonada como Mejor Película, 'Los domingos', explicó que "si 'Los domingos' ha podido crecer y viajar ha sido gracias a todos esos espectadores que fueron a verla. Quería darles las gracias por su tiempo, por su sano desapego a lo literal e incluso por asumir el riesgo de tener una opinión propia sobre la película”.

Pedro Almodóvar, con su Premio Sant Jordi josep echaburu josep echaburu

La mayor ovación se la llevo Pedro Almodóvar al recoger el Premio de Honor. Con el público en pie, el director manchego recordó: "Empecé a ver cine muy pronto y desde ese momento supe que yo quería dedicarme a hacer películas". "Para mí, hacer cine siempre fue una pasión, que no ha hecho sino crecer con el tiempo. No concibo mi vida sin hacer películas y tampoco concibo mi futuro sin ellas. He tenido mucha suerte en los 46 años que llevo dedicándome a esta profesión. He tenido muchos más éxitos y muchos más premios de los que habría podido soñar. Mi ambición era hacer películas que se proyectaran en una pantalla de cine, todo lo demás ha sido un gran regalo que tengo que compartir con todas las personas con las que he trabajado", ha explicado.

Carme Elias recibe emocionada su Mención especial josep echaburu josep echaburu

El segundo gran aplauso de la noche se lo llevó la actriz Carme Elías, que subió al escenario a recoger su Mención Especial: "Quiero dar las gracias por este premio que recoge toda una vida dedicada a esta profesión nuestra, a la interpretación. Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado, los que me habéis acompañado y enseñado".

El premio a Mejor Trayectoria Internacional fue para la actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, Mejor Película Internacional el año pasado. Sobre su trayectoria destacó: "Lo que me define es la pasión por el trabajo que hago, el haber trabajado muchas veces por amor al arte como hacemos todos los actores. Y por eso quiero dedicar este premio a tantísimos actores que luchamos todos los días. Que la gente se cree que solamente es esto, pero no, es luchar todos los días por salir a delante, por hacer lo que más nos gusta y por hacer nuestro trabajo con todo el amor y todo el cariño".

Karla Sofia Gascón recibió el premio a la Mejor trayectoria Internacional josep echaburu josep echaburu

El Premio a la Industria recayó en Blanca Aysa, fundador de Plan B, una de las primeras agencias de representación de directores de fotografía en España. "Quería agradecer a RNE por otorgarme este premio y sobre todo por el reconocimiento a la labor de los directores de fotografía que casi siempre somos invisibles". "Una de las cosas que más me ilusiona es descubrir y que se dejen descubrir jóvenes talentos”, añadió.

El premio para la película 'La cena', reconocida con la Rosa de Sant Jordi, lo recogieron el productor Cristóbal García Ortiz, el guionista Joaquín Oristrell y la actriz Carme Balagué. García Ortiz reconoció que les hacía mucha ilusión que el premio lo entregara el público: "El público quizás es lo más bonito que nos ha dado 'La cena'". La Rosa de Sant Jordi a la Mejor Película Internacional, 'Flow', la recogieron Jaume Ripoll de Filmin y Jaun Framis de Adso Films. Ripoll agradeció al público que ha visto la película: "A la gente que hace posible que películas como esta existan y que distribuidoras independientes sigamos llevando este tipo de cine a las salas y a las plataformas".

La actriz Julia Mascort recogió los premios a Mejor Actor y Actriz Internacional en nombre de Renate Reinsve y Stellan Skarsgård.