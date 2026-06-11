La batalla por la atención y las redes sociales, en el nuevo capítulo del videopodcast 'La Semana' con Pepa Bueno

El séptimo capítulo de ‘La Semana’ con Pepa Bueno, titulado ‘En busca de la atención perdida’, analiza la pérdida de atención que provocan las redes sociales, las consecuencias que tiene en nuestro cerebro y las posibles respuestas ante un entorno digital diseñado para distraernos.

Las distracciones constantes, la dificultad para concentrarse o la sensación de que cada vez cuesta más mantener la atención no son casuales: las plataformas digitales están diseñadas para retener al usuario el mayor tiempo posible.

En este nuevo capítulo, Pepa Bueno desgrana cómo las redes sociales han logrado hacerse con un bien cada vez más escaso: la atención. El programa examina el papel de los algoritmos, las estrategias de diseño de las aplicaciones y el comportamiento de las grandes tecnológicas para mantener a los usuarios conectados.

El videopódcast habla con Arturo Béjar, exdirectivo de Facebook, que explica cómo funcionan estas empresas y qué mecanismos utilizan para generar hábitos compulsivos. El capítulo también se detiene en el debate judicial abierto en Estados Unidos sobre la responsabilidad de grandes plataformas como Meta y YouTube en el diseño adictivo de sus servicios.

Además, Pepa Bueno analiza las posibles consecuencias de esta hiperconexión en el cerebro y plantea algunas preguntas clave: ¿estamos perdiendo capacidad de concentración?, ¿son reversibles los cambios que ya se han producido?, ¿puede recuperarse el control de nuestra atención en un mundo diseñado para distraernos?

En la mesa de análisis, Pepa Bueno estará acompañada por Charo Rueda, catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y profesora de Neurociencia Cognitiva, y por el periodista de RTVE Noticias Javier Villuendas. Juntos abordarán posibles soluciones, desde la regulación hasta la desconexión digital.

Charo Rueda, Pepa Bueno y Javier Villuendas