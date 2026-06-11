El juicio histórico en EE.UU. contra las redes sociales, en el séptimo capítulo de 'La Semana' con Pepa Bueno

La atención se ha convertido en uno de los recursos más codiciados del siglo XXI. De hecho, seguramente conozcan la máxima de que "cuando las cosas son gratis, el producto eres tú". Cada notificación, cada vídeo que se reproduce automáticamente y cada scroll hacia el infinito forman parte de una batalla que la persona libra contra unas plataformas y unos dispositivos electrónicos diseñados para retener nuestra atención… para monetizarla.

Nuestra historia de 'La Semana' comienza lejos de Silicon Valley, en un templo budista del Garraf, en Barcelona. Mientras decenas de personas practican la meditación desde la oración, concentradas, fuera de esos muros la mayoría de nosotros consultamos el teléfono móvil decenas de veces al día casi compulsivamente. La diferencia entre ambos escenarios sirve para introducir el deseo que da título al episodio: En busca de la atención perdida.

De las palomas de Skinner a TikTok Para abordar este objetivo, el programa recupera uno de los experimentos más famosos de la psicología del siglo XX. El investigador B. F. Skinner descubrió con su famosa caja que las recompensas impredecibles generan comportamientos mucho más compulsivos que las recompensas fijas. Las palomas de sus experimentos seguían picoteando una palanca porque nunca sabían cuándo llegaría la comida. Como pasa con las máquinas tragaperras. Como pasa con las redes sociales. Uno de los testimonios centrales del séptimo capítulo de 'La Semana’ es el de Arturo Béjar, antiguo director de ingeniería de Facebook entre 2009 y 2015. Béjar participó en la etapa de expansión más importante de la compañía y asegura que existían equipos dedicados específicamente a aumentar el tiempo de uso de la plataforma. "Hay departamentos de enganche, hay departamentos dedicados a que si dejas de usar el producto te van a enganchar y te van a jalar de vuelta como puedan", explica. Según su relato, las empresas tecnológicas prueban constantemente con sus decenas de miles de ingenieros diferentes versiones de una misma función para comprobar cuál consigue atraparnos más. Para comprender los efectos de esta dinámica, Pepa Bueno conversa con Charo Rueda, catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y especialista en neurociencia cognitiva, que explica que vivimos en un entorno que favorece una atención dirigida desde el exterior. Cada alerta, mensaje o notificación interrumpe los procesos de concentración voluntaria y activa mecanismos automáticos de respuesta.

El juicio que desafía a Silicon Valley El episodio analiza además una decisión judicial que podría marcar un antes y un después para las grandes tecnológicas. Este año, un jurado de Los Ángeles concluyó que Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño o funcionamiento de sus plataformas en el 'Caso de Kaley', una joven estadounidense que desarrolló graves problemas psicológicos asociados al uso intensivo de redes sociales desde la infancia. Meta y Google, condenadas por fomentar la adicción a las redes sociales en una histórica sentencia RTVE.es/AGENCIAS Para Arturo Béjar, que declaró como testigo en el proceso, el aspecto más relevante del caso no es la indemnización económica, sino que el jurado examinó directamente el diseño de las plataformas. "Estas herramientas no están pensadas para mejorar tu vida. Están diseñadas para capturar la máxima cantidad posible de atención", sostiene. Durante el programa también se plantea una comparación cada vez más frecuente: la que equipara los actuales litigios contra las redes sociales con los grandes juicios contra la industria tabaquera de los años 90. La analogía se apoya en que igual que aquellas compañías conocían los riesgos de sus productos, los demandantes sostienen que las plataformas digitales conocen los efectos negativos asociados a su empleo. Una ola de juicios con miles de demandantes les espera en Estados Unidos.

Propuestas para proteger la atención Finalmente, el programa concluye explorando algunas alternativas para escapar de la lógica de la hiperconexión. La periodista de RTVE Maika Ávila ha pasado 24 horas en una cabaña diseñada para desconectar completamente de la tecnología. Sin móvil, sin internet y con un teléfono básico reservado únicamente para emergencias, la experiencia busca recuperar una relación más consciente con el tiempo y la atención. Los expertos advierten de que un fin de semana sin pantallas no basta para cambiar hábitos profundamente arraigados, pero pueden ser una toma de conciencia. También se analizan hábitos cotidianos beneficiosos, propuestas colectivas y se debate acerca de la nueva tendencia legislativa de prohibir las redes sociales a los menores de 15 o 16 años. Porque, como concluye el debate, la cuestión ya no es únicamente cuánto tiempo pasamos mirando una pantalla. La pregunta clave es: ¿se puede escapar de algo diseñado precisamente para mantenernos enganchados?