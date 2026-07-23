La 1 lidera el miércoles (12,8%) con su oferta de entretenimiento, ficción, actualidad e información

La audiencia volvió a escoger ayer a La 1 para informarse y entretenerse. Fue la cadena más vista del día, con un 12,8% de cuota de pantalla, y líder en la madrugada (11,2%), mañana (18,4%) y tarde (12,3%). Además, ‘Viaje al centro de la tele’ lideró su franja de emisión en el access prime time, ‘La Promesa’ obtuvo su mejor cuota del año’ y ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ fue la oferta más contactada en su franja.

‘Viaje al centro de la tele’ lideró ayer de nuevo con su doble entrega. La primera alcanzó un 10,6% de cuota, 986.000 espectadores y más de 2,2 millones de contactos; la segunda llegó al 13,2%, con 1.278.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de contactos. Tuvo una acogida especialmente buena en los grupos de edad de 13 a 24 años (13,6%) y de 45 a 64 (11,8%).

‘Maestros de la Costura Celebrity 2’, que vivió su emocionante repesca, anotó un 9,3% y fue la oferta más contactada de su franja con casi 3 millones de espectadores únicos. Lideró en los grupos de edad de 13 a 24 años (11,8%) y de 25 a 44 años (12%), y fue la oferta generalista líder en Cataluña (10,9%) y Madrid (10,1%), entre otras.

Repesca en 'Maestros...'

Por la tarde, las series de La 1 lideran y siguen ampliando su ventaja sobre sus competidores: ‘La Promesa’ registró un 13,8%, su mejor cuota del año, y aventajó en 4.4 puntos a la segunda opción. ‘Valle salvaje’, con un 11,5% de cuota, supera a su inmediato competidor en 3.2 puntos.