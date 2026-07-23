La 1 lidera el miércoles (12,8%) con su oferta de entretenimiento, ficción, actualidad e información
- Se impone en las franjas de madrugada (11,2%), mañana (18,4%) y tarde (12,3%)
- Las dos entregas de ‘Viaje al centro de la tele’ lideran en el access prime time, con un 10,6% y un 13,2%
- El Tour de Francia es lo más visto en La 2
La audiencia volvió a escoger ayer a La 1 para informarse y entretenerse. Fue la cadena más vista del día, con un 12,8% de cuota de pantalla, y líder en la madrugada (11,2%), mañana (18,4%) y tarde (12,3%). Además, ‘Viaje al centro de la tele’ lideró su franja de emisión en el access prime time, ‘La Promesa’ obtuvo su mejor cuota del año’ y ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ fue la oferta más contactada en su franja.
‘Viaje al centro de la tele’ lideró ayer de nuevo con su doble entrega. La primera alcanzó un 10,6% de cuota, 986.000 espectadores y más de 2,2 millones de contactos; la segunda llegó al 13,2%, con 1.278.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de contactos. Tuvo una acogida especialmente buena en los grupos de edad de 13 a 24 años (13,6%) y de 45 a 64 (11,8%).
‘Maestros de la Costura Celebrity 2’, que vivió su emocionante repesca, anotó un 9,3% y fue la oferta más contactada de su franja con casi 3 millones de espectadores únicos. Lideró en los grupos de edad de 13 a 24 años (11,8%) y de 25 a 44 años (12%), y fue la oferta generalista líder en Cataluña (10,9%) y Madrid (10,1%), entre otras.
Por la tarde, las series de La 1 lideran y siguen ampliando su ventaja sobre sus competidores: ‘La Promesa’ registró un 13,8%, su mejor cuota del año, y aventajó en 4.4 puntos a la segunda opción. ‘Valle salvaje’, con un 11,5% de cuota, supera a su inmediato competidor en 3.2 puntos.
El liderazgo de la actualidad y los deportes
En La 1, lo más visto este miércoles fue el bloque de deportes del TD1, con Nico de Vicente, que reunió a 1.401.000 espectadores de media y un 15,1%. Junto con el Canal 24 horas alcanzó hasta 1.476.000 espectadores y un 15,9%.
En la mañana, de nuevo liderazgos para el Telediario Matinal, con Mireia Alzuria, con un 27,3% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas; ‘La hora de La 1’, presentada por Aida Bao y Álex Barreiro, con un 25,2%; y ‘Mañaneros’, líder también, con Javier Ruiz y Adela Gonzalez, con un 17,2,%.
El TD1, presentado por Lourdes Maldonado, registró 1.417.000 espectadores y un 15,5%. El TD2, con Marina Ribel, alcanzó 1.142.000 espectadores y una cuota del 14,1%. Además, el Informativo Territorial 1 creció hasta el 16,1%, su cuarta mejor cuota desde 2011.
‘Directo al grano’, conducido por Gonzalo Miró y Martín Barreiro, consiguió un 12,2% de cuota y fue los más contactado en su franja, con 3.080.000 espectadores únicos. A partir de las 17:00 horas fue líder, con un 12,9% y 1.006.000 espectadores de media.
‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, logró en La 1 un 11,1% y fuela oferta más contactada de su franja con 1.653.000 espectadores únicos. En La 2 logró un 7,2% de cuota y 1.723.000 espectadores únicos.
Sigue subiendo además en la tarde de La 1 ‘Aquí la tierra’, con Jacob Petrus, con un 11,1% y más de 1,6 millones de espectadores únicos.
El Tour, lo más visto en La 2
En La 2 lo más visto ayer fue el Tour de Francia, con 686.000 espectadores de media y más de 1,3 millones de contactos (8,3%). Además, los concursos mantiene su buena acogida: ‘Saber y ganar’, con Jordi Hurtado, 6% y 937.000 contactos; ‘Cifras y letras’, con Aitor Albizua, 5,9% y 937.000 espectadores únicos; y ‘Trivial Pursuit’, con Egoitz Txurruca, 4,9% y 908.000 espectadores únicos.