El Mundial 2026 alcanza 38,43 millones de espectadores únicos en RTVE

El Mundial 2026 alcanzó con la emisión de los 33 partidos en directo emitidos por RTVE a más de 38,4 millones de espectadores únicos (38.431.000), según la medición crossmedia de Fifty5Blue, que incluye tanto los datos de los canales lineales de RTVE como los obtenidos en RTVE Play en todos sus soportes (televisión conectada, móviles, tabletas y PCs).

De esa medición se concluye que 37,65 millones de espectadores vieron los directos del Mundial en los canales lineales, que 5,39 millones lo vieron en RTVE Play (11,3% de la población española) y que un 12% de la audiencia total de RTVE en el Mundial (4,64 millones) vio partidos en ambos entornos. Esos 38,43 millones en global representan un 80,8% de la población española. RTVE Play tuvo 774.000 espectadores exclusivos digitales, es decir, espectadores que solo vieron los partidos digitalmente, lo que supone un 2% de la audiencia total del Mundial en RTVE, que crece hasta el 3,4% en el target 13-24 años.

Si nos ceñimos solo a la televisión, el dato global del Mundial de RTVE (La1, Teledeporte y La2Cat) deja una media de 4.870.000 espectadores y un 45,9% de cuota para el total de los 33 partidos y las respectivas prórrogas. Los partidos de España consiguen en La 1 un promedio de 9.449.000 espectadores y 65,8% de cuota.

La 1 promedia del 11 de junio al 19 de julio un 18,4% de cuota, un 8,1% de cuota más respecto al mismo período en 2025.

La audiencia de los 33 partidos en RTVE El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ha pasado a la historia como la edición con más partidos disputados: 104 encuentros, de los que RTVE ha ofrecido 33. El interés ha ido creciendo según avanzaba la competición. Las emisiones de la fase de grupos alcanzan una media de 3.044.000 espectadores, 32,8% de share y 27.570.000 contactos en La1 en simultáneo con TDP. Los partidos de la ronda de dieciseisavos promedian 3.699.000 espectadores, 38,3% de cuota y 20.684.000 espectadores únicos en La1 en simultáneo con TDP. La fase de octavos alcanza una media en La1 en simultáneo de 5.726.000 espectadores, 49,2% de cuota y 21.503.000 contactos totales. En cuartos, La1 en simultáneo logra una media de 8.347.000 espectadores, 60,2% de cuota y alcanza 19.203.000 contactos. En semifinales, La1 en simultáneo anota una media de 10.915.000 espectadores, con 68,0% de cuota y 22.064.000 contactos. El encuentro disputado entre Francia-Inglaterra por el tercer y cuarto puesto registra 3.099.000 espectadores, 37,6% de cuota y 6.591.000 contactos en RTVE. La final en RTVE registra en televisión 14.500.000 espectadores y 81,3% de cuota, alcanzando 18.342.000 espectadores únicos. A esos 14,5 millones de televisión se sumarían otros +323.000 espectadores de audiencia media de RTVE Play (dato digital crossmedia Fifty5Blue). Es el partido más visto de todos los mundiales (1994-2026) y, por tanto, también el partido con mejor dato entre todos los disputados por España en esta competición. En La 1 alcanza 13.396.000 espectadores y 79% de cuota. Teledeporte añade 710.000 espectadores y 3,9% de cuota, mientras que La 2Cat aporta 439.000 espectadores y 2,4% de cuota. La prórroga consigue 15.700.000 espectadores, 84,4% de cuota y 17.217.000 contactos en RTVE.

Evento deportivo más seguido de la historia de RTVE.es y RTVE Play El Mundial 2026 incluyendo la cobertura de las noticias suma más de 21,2 millones de visitantes únicos totales desde su arranque y, después de la celebración, supera al tráfico conseguido con la Eurocopa 2024 en un 81,5% y al del Mundial de Qatar 2022 en un 71,1% en datos globales, convirtiéndose en el evento deportivo más seguido de la historia de RTVE.es y RTVE Play, según datos de la medición interna de Adobe Analytics. Incluyendo la celebración de ayer, más de 9,8 millones de dispositivos únicos conectan con alguna de las señales en directo del Mundial en RTVE Play. Las noticias sobre el Mundial suman 8,6 millones de visitantes únicos, 4,1 millones más que la Eurocopa 2024, casi duplicándola (+93,4%). Más de 1 millón de visitantes han consultado a diario contenidos del Mundial en RTVE.es, un 56,5% más que en Qatar 2022 y superando a la Eurocopa en un 39,7%. Más de 3,5 millones de visitantes han visto algún vídeo del Mundial en vídeo bajo demanda, un 45,6% más que en la Eurocopa 2024. El vídeo más visto del campeonato es el resumen del Uruguay-España con 356.125 visualizaciones. Los partidos de España marcan los picos diarios de contenidos del Mundial en digital, siendo el día de la final la jornada más destacada con 3,2 millones de visitantes registrados antes del pitido final del partido. La final del Mundial fue seguida por 1.860.192 visitantes únicos y se sitúa como segundo evento en directo más visto de RTVE Play en su historia, solo superado por la final del Mundial de Qatar en 2022, que registró 1,93 millones. Es el partido más visto de este campeonato y el más seguido de la Selección Española en la historia de RTVE Play, mejorando el dato de la final de la Eurocopa 2024 en un 6,5%. El directo de las celebraciones fue seguido por 505.291 visitantes únicos con 1,1 millones de visualizaciones.