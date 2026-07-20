Lo más viral de la final del Mundial 2026 en redes: el fiestón español donde se coló Trump, el mal perder argentino y la moneda de Cucurella

¿Qué tal han amanecido? ¿Mucha resaca? Si todavía tienen dudas, se lo confirmamos, anoche no tuvimos un sueño, vivimos la más hermosa de las realidades. ¡España conquistó su segunda estrella mundial! El mejor verano en Nueva Yol. Ferran Torres se vistió de Iniesta y nos regaló el segundo gol de nuestras vidas. También hubo que esperar hasta la prórroga para superar a la campeona... hasta ahora.

Hace 16 años nos heló aquella patada del holandés De Jong en el pecho de Xabi Alonso. Anoche, los argentinos se pasaron de pantalla y ofrecieron un recital completo de patadas, empujones, puñetazos y llaves de judo. Terminaron con un expulsado, ningún tiro a puerta y muchos amigos en la cuneta.

Pero antes, vamos a repasar la fiesta en mayúscula de los campeones del mundo. Una fiesta en la que se quiso colar el niño consentido del colegio. Donald Trump, no contento con hacer la entrega de la Copa del Mundo a Rodrigo, quiso quedarse en la foto de los campeones. Hasta que Infantino, que no sabía donde meterse, le intentó de decir que dejara de hacer el ridículo. El momento es oro puro:

El césped del estadio MetLife de Nueva Jersey se convirtió en toda una fiesta española. ¡Es imposible no emocionarse con este vídeo!

Y sí, aunque todavía nos cueste asimilarlo, somos campeones del mundo por segunda vez.

Toda España estalló a la vez cuando el árbitro pitó el final del partido. No hubo rincón en el país que no celebrara la tremenda victoria. Para muestra, así fue cómo se vivió el gol de Ferran Torres en la plaza madrileña de Colón.

Este minuto de resumen de la final de los compañeros de Teledeporte a ritmo de Manolo Escobar pone los pelos de punta.

En el programa Comenta que sales de En Play, la consecución de la segunda estrella se vivió con una emoción especial. Así describía el presentador principal Darío Eme Hache lo que se sentía en el momento del final del partido. Tengan un pañuelo a mano.

La Familia Real no quiso perderse la final y así acompañó a la selección española en su triunfo.

Uno de los que también se han ganado el cariño de todo el mundo ha sido el hermano pequeño de Lamine Yamnal. Keyne ya forma parte de este Mundial y este domingo saltó al césped en busca de su hermano. Su show fue de lo mejorcito de la celebración.

Una de las anécdotas más emotivas de la celebración fue esto que cuenta Joan Capdevila, uno de los campeones de 2010. El gesto de Marc Cucurella y la historia de una moneda enterrada.

Pero la final no fue un paseo, ni mucho menos. Tras el gol de Ferran Torres, Argentina tuvo alguna que otra ocasión con la que perdimos algún año de vida.

La selección albiceleste, no sabemos si fruto de la impotencia o del mal llamado cancherismo, no tuvo el mejor de los comportamientos dentro del campo. Enzo Fernández terminó expulsado pero alguno más, como Paredes, se mereció el mismo destino. Y al final del partido montaron una tangana impropia de futbolistas profesionales. Si este es el ejemplo que pretenden dar a los niños argentinos, van por mal camino. Esta escena refleja lo peor del fútbol: puñetazo de Nahuel Molina a Rodri cuando iba a celebrar la victoria con sus compañeros, Paredes yendo a golpear en la cara a Gavi, que terminó por los suelos y Scaloni intentando frenar la agresividad desmedida de sus jugadores.

Las lágrimas de Leo Messi al terminar el encuentro son las de una leyenda que sabe que ha terminado su camino en los mundiales sin poder levantar su segunda Copa del Mundo.

La última leyenda en unirse al viaje en coche del resto hacia sus casas.

Ya lo temía el propio Messi en la previa del partido, al más puro estilo Interestellar.

Y el seleccionador Scaloni tampoco pudo contener su emoción en la sala de prensa.

La selección española tiene ya su segunda estrella en la camiseta y toda España tiene a su 'Superestrella', la verdadera artífice del éxito en el Mundial.

Y esta tarde sigue la fiesta con la llegada de los campeones del mundo a Madrid, la rúa por las principales calles de la capital y la posterior fiesta en la plaza de Cibeles. Así será el recorrido:

En RTVE podrán seguir toda la celebración con la cobertura más amplia, desde el aterrizaje en Barajas, las recepciones oficiales hasta el gran colofón en Cibeles con actuaciones musicales y la gran fiesta de los campeones. Aquí tienen toda la información.