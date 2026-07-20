"Â¡Hemos salvado el fÃºtbol!": asÃ­ viviÃ³ 'Comenta que sales' el segundo Mundial de EspaÃ±a

El destino estaba escrito. Y el fútbol a veces también es justo con el que más se merece la victoria. Y el único equipo que la buscó con ahínco en la gran final del Mundial fue España. Se sufrió hasta lo indecible. Hubo que soportar el juego sucio de Argentina. Hubo que llegar a la primera prórroga de la Roja en EEUU. Pero en el 106 llegó el premio a tanto empeño. Si en 2010 fue Iniesta, en 2026 fue Ferran Torres. Sí, frótense los ojos, ¡España es campeona del mundo por segunda vez! Y ante Argentina, la vigente campeona, que no tiró ni una sola vez a puerta.

No pudo haber mejor colofón para la temporada de Comenta que sales, que ha seguido todo el camino de España durante todo el Mundial. Ocho programas después, se pudo vivir y contar la alegría más grande. Un broche magnífico para un Mundial inolvidable. “Hemos salvado el fútbol. España es campeona del mundo por segunda vez”, resumía Javier Nácher, el narrador del programa, que dejó otra frase para la posteridad: "El fútbol lo inventaron los ingleses pero los que mejor jugamos al fútbol somos los españoles".

Darío Eme Hache, que ya se llevó un buen berrinche tras ganar a Francia, esta noche también lloró como una magdalena: “Somos campeones del mundo, abrazad a la gente que tengáis al lado, porque lo vais a recordar para el resto de vuestras vidas”. Todos los integrantes del Comenta se abrazaron, saltaron, gritaron… y se emocionaron muchísimo. Ya daba igual lo sufrido. Era la hora de disfrutar. Todos se pusieron una calcamonía con la cara de Luis de la Fuente, el arquitecto de esta selección de leyenda.

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Más nervios, imposible Y eso que hubo nervios, muchísimos nervios antes de la gran final. Es que lo que se jugaba España era muchísimo, nada más y nada menos que ganar el segundo Mundial de su historia. El programa Comenta que sales no podía cerrar su temporada con un broche más dorado y la alineación era también digna de la final. A los presentadores habituales Darío Eme Hache, Javier Nácher y Lucía Borro se unían los invitados que ya disfrutaron de la semifinal contra Francia: Marina Rivers, La Sotanita, Juan Corellano y el exfutbolista Rubén de la Red. Y para la ocasión se unía el señor Cheeto. El sentir de todos y cada uno de ellos era el mismo, los nervios. Marina Rivers aseguraba: “Estoy nerviosa, me siento como la primera vez”. El más tranquilo parecía Rubén de la Red, que ya fue campeón de Europa en 2008: “La anterior final la vi en el estadio de Sudáfrica y hoy la veo aquí, estoy más tranquilo” Por su parte, Cheeto agradecía a Darío la oportunidad: “Estoy muy contento de vivir la final aquí, contigo Darío y el resto. Es como mi familia y vivirlo así es muy bonito”. Juan Corellano afirmaba que “estaba bien hasta ahora”. “He intentado estar durante el fin de semana en una burbuja. Hay que vivir lo de España, que es muy difícil y hay que disfrutarlo”, añadía, mientras Lucía Borro venía “calentita, he visto muchas redes. Si hoy gana Argentina, no voy a estar feliz”. Y Nácher también estaba con el estómago cerrado: “Yo estaba tranquilo pero ha sido llegar aquí y estar atacado de nervios”. Hoy tocaba vibrar, disfrutar y emocionarse. Y Darío, que lloró con el pase a la final de España, mandó todo su ánimo a la selección desde su atril: “Llegó el momento, nuestro verano en Nueva Yol. Estamos a 90 minutos de un tatu de Luis de la Fuente”. Había poco tiempo para hacer un repaso a lo que dieron de sí las semifinales y el partido de consolación, que se convirtió en una bendita locura para los aficionados y con Inglaterra colgándose el bronce. “He visto pachangas con más intensidad que el partido de ayer”, sentenciaba Darío.

Una final de fútbol al más puro estilo NFL Era el momento de estar pendientes de lo que sucedía en el mediodía neoyorquino, sobre el césped del imponente estadio MetfLife, con un show previo a la final digno de Hollywood. Jennifer Hudson cantó el himno de EEUU mientras Nicole Swerzinger, Laura Pausini y Robbie Williams cantaron una de las canciones oficiales del Mundial. Otro de los momentazos de la ceremonia previa fue la llegada del trofeo de la Copa del Mundo de la mano de Carlos Alcaraz y dos campeones del mundo como Andrés Iniesta y Mario Kempes lo presentaron a las gradas. Para dar paso al actor Tom Cruise, que dio un discurso motivador antes de la salida de los protagonistas del partido. Y, por supuesto, los himnos nacionales de España y de Argentina, este interpretado por la cantante María Becerra. El partido comenzaba eléctrico con dos ocasiones seguidas de España nada más empezar y una salida de Unai Simón fuera del área para frenar la carrera de Messi y en el plató del Comenta que sales saltaban chispas. Para darle más punch al choque, apareció un bombo como homenaje al gran Manolo. Cheeto asumió el liderazgo de dar los bombazos que hicieran falta. “España, España, vamos a por la segunda”, coreaban todos. Y los argentinos tardaron poco en imponer, lo que podemos llamar suavemente ‘el otro fútbol’. Mac Allister le hizo una entrada tremenda a Olmo que el esloveno Vincic no entendió que era amarilla.

"Si te quieres divertir, vente con la selección" La primera media hora transitó entre lo que intentaba proponer España y lo que iba destruyendo Argentina. “Muy bien Marcos Llorente comiéndose al cuarto árbitro”, gritaba Lucía Borro. “Si te quieres divertir, vente con la selección. A por la segunda en Nueva York”, la canción improvisada por Cheeto a golpe de bombo se convertía en el himno de la final en ‘Comenta que sales’. La primera tarjeta amarilla para Argentina fue en el minuto 40 para Lisandro Martínez por parar a Oyarzabal por lo criminal. “Se ha traído las tarjetas el árbitro”, celebraba Nácher. De la Red analizaba lo que habían sido los primeros 45 minutos: “Primera parte muy buena de España, demostrando que es mejor que Argentina. Pero a Argentina no le importa eso porque llega el final del partido, hace una jugada y te marca. Hay que seguir así”. “Lo único malo que ha pasado en una primera parte de una final del Mundial es que no hemos hecho gol”, remarcaba Corellano.

Show time en el descanso La Sotanita, fiel a su estilo en todo el Mundial, llevó a los presentes uno de los platos más reconocibles de la cocina argentina, unos choripanes para comerse al rival. “En tiempo récord ha cocinado Sotanita”, incidía Nácher. Y mientras se comían los choripanes llegaba el esperadísimo show del descanso de la final, con Madonna subida en un coche pilotado por Ronaldo y Ronaldinho. Le seguía una orquesta dirigida por Gustavo Dudamel con la colaboración de Los Muppets interpretando el ‘Seven Nations Army’: “Espectacular”. Coldplay y PS22 Chorus 68 A continuación, la actuación del grupo de k-pop BTS y Justin Bieber ponía la pausa con su guitarra acústica. “Va a dormir la final”, lamentaba Marina Rivers. “Yo lloré en el estadio de Sudáfrica”, recordaba entre tanto De la Red. Y aparecía ella, Shakira, para cantar el ‘Dai Dai’: “Al final me ha gustado más”, se sinceraba Darío. “Es playback”, añadía Lucía. “¿Cómo te tiras un playback en la final del Mundial?”, alucinaba Sotanita. Y para cerrar el show, un nutrido grupo de niños cantando una canción compuesta por Coldplay, con la ayuda de nuevo de Los Muppets y bajo la batuta de Dudamel. Todo el estadio se convirtió en un gran collage lleno de color con la palabra “Love”. Para digerirlo, nada mejor que rematar el menú en ‘Comenta’ con unos alfajores argentinos. Entró Paredes tras el descanso y lo primero que hizo fue meterle un codazo por la espalda a Rodri y montó la primera tangana del partido. Intentó Olmo calmar los ánimos y Paredes le empujó y se ganó la amarilla. El ambiente se caldeó en Comenta que sales con los argentinos. Fue acumulando España ocasiones y saques de esquina según transcurrían los minutos de la segunda parte, y también faltas de los argentinos, que no se encontraban nada cómodos. “En el fútbol todo puede pasar pero la cara que está dando hoy España es muy buena”, opinaba De la Red durante la pausa de hidratación. “Lo único que le falta a España es lo mismo que durante todo el Mundial, un pelín más de puntería”, añadía Corellano.