Orcières: donde empezó la leyenda de Ocaña y Pogacar subió por primera vez al podio en el Tour

Orcières Merlette, donde este jueves llegará el Tour de Francia, no es uno de los sitios más famosos de la carrera, pero la primera y la última vez que la Grande Boucle recaló en esta estación alpina merecen ser recordados.

Construida en los años 60 del siglo XX a una cota de 1.850 metros sobre el nivel del mar, el Tour aprovechó esta infraestructura pensada para el esquí para llevar allí el deporte de la bicicleta en 1971.

Eddy Merckx estaba en su apogeo. El belga había ganado la carrera los dos años anteriores y volvió a vestirse de amarillo en esa edición hasta que le surgió un gran rival: Luis Ocaña. El español de Mont de Marsan, que ya se impuso en la primera etapa de montaña en el Puy de Dome el 5 de julio, certificó sus aspiraciones al triunfo final tres días después.

La gran galopada de Ocaña En esa 11ª etapa que salía de Grenoble, Ocaña se escapó en el col de Noyer y fue aumentando su ventaja progresivamente en aquel recorrido de montaña que terminaba en Orcières. Y a pesar de que la etapa era corta para la época (134 km), logró una de las victorias en solitario más espectaculares de la historia del Tour. El belga Lucien Van Impe llegó segundo a casi seis minutos. Y Merckx dio tiempo al primer grupo a 8:42. 01.41 min La leyenda de Luis Ocaña en Orcières-Merlette De esta forma, el conquense se hizo con el liderato del Tour por primera vez en su carrera y dio un golpe tremendo en la clasificación general, en la que el Caníbal se quedó a casi 10 minutos. Pero otros tres días más tarde, el corredor del equipo Bic dijo adiós al Tour tras caerse en el descenso del col de Menté. Primer lugar célebre de la triste leyenda de Ocaña. Merckx acabó ganando esa edición en la que la etapa más decisiva fue esa en la prefectura de los Altos Alpes. Aunque Orcières repitió en el recorrido del Tour el año siguiente, luego se espaciaron muchos las llegadas a este lugar.