RTVE prepara el concurso musical 'Hitster: el juego de los grandes éxitos'

De los grandes clásicos a los hits más actuales: ¿sabrás colocarlos en la línea del tiempo? RTVE prepara ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’, la adaptación del popular juego de mesa, de Jumbo Group, HITSTER. Desde su lanzamiento en 2022, este juego de mesa se ha ido convirtiendo en un éxito global.

Dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.

Tras dar el salto a la televisión y convertirse en el estreno de entretenimiento en prime time más exitoso de la cadena alemana RTL de los últimos cinco años, el formato continúa su expansión internacional, con adaptaciones locales ya confirmadas en Países Bajos y Canadá. Producido por RTVE en colaboración con Fremantle, este nuevo concurso musical familiar se grabará en el centro de producción de Sant Cugat.

Con este nuevo concurso, RTVE apuesta por el entretenimiento de calidad con un enfoque positivo y familiar. El juego pone a prueba los conocimientos musicales de los participantes de diferentes generaciones, tanto en plató como en casa.

‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’ está diseñado para generar reacciones compartidas, momentos llenos de alegría y un ambiente festivo y participativo. Combinará temas legendarios y temas contemporáneos, algunos presentados con actuaciones vibrantes. Un nuevo programa que conectará a toda la familia con la pasión por la música y la nostalgia.

RTVE produce este concurso cuyo desarrollo creativo está liderado por Fremantle Países Bajos, NewBe y Jumbo Group. Fremantle posee los derechos internacionales de producción y distribución.